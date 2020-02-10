اثاث مكتبي تجهيزات جميع الشركات والمكاتب -الفنادق -العيادات -المؤسسات -

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اثاث مكتبي تجهيزات جميع الشركات والمكاتب -الفنادق -العيادات -المؤسسات - - في الجيزة مصر

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فرست فرنتشر لارقي واحدث موديلات الاثاث المكتبي 01003755888 اثاث شركات اثاث مكاتب ستائر مكتبيه تجهيزات كامله لفرش الشركات والمكاتب والفنادق والهيئات والمؤسسات كل ما هو حديث وراقي من فرست فرنتشر بمعارضنا في 98ش محيي الدين ابو العز امام بوابه 3 نادي الصيد 33372823 96ش النيل ميدان الجلاء الدقي 37488014 وتقدم الشركه مميزات عديده لعملائنا الشحن مجانا داخل القاهره والجيزه –التركيبات مجانا – وضملن عام علي جميع المنتجات
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ashraf
التليفون: 01003755888---01005063803

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 96ش/النيل ميدان الجلاء -الدقي- الدقي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 10/2/2020
رقم الإعلان: 2052276
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقة للبيع قريبة من مطار سفنكس فى العاصمة السياحية

شقة للبيع قريبة من مطار سفنكس فى العاصمة السياحية

(للبيع)

امتلك شقة ع بعد 12 دقيقة من مطار سفنكس ثاني اكبر مطار في مصر فى صن كابيتال وسط كل خدمات مطاعم وكافيه.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

186,000 جنيه

10/2/2020
صورة الاعلان: اقوى العروض بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

اقوى العروض بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

(للبيع)

بالحي الاول شرق " فيلات " موقع مميز يطل علي شارع 90 📍قريبة من 👈مركز المدينة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

430,000 جنيه

10/2/2020
صورة الاعلان: اقوى العروض بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

اقوى العروض بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

(للبيع)

بالحي الاول شرق " فيلات " موقع مميز يطل علي شارع 90 📍قريبة من 👈مركز المدينة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

430,000 جنيه

10/2/2020
صورة الاعلان: 10 دقائق من عالم ديزنى امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

10 دقائق من عالم ديزنى امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

شقتك ع بعد 10 دقائق من عالم ديزنى فى العاصمة الادارية وقريبة لمنطقة الخدمات مستشفيات ومولات تجارية و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

195,000 جنيه

10/2/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع بموقع مميز فى العاصمة الادارية

شقة للبيع بموقع مميز فى العاصمة الادارية

(للبيع)

امتلك شقتك فى العاصمة الادارية بموقع مميز جدا ع شارعين رئيسين قريب من حى السفارات والمدينة الطبية وم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

207,000 جنيه

10/2/2020
صورة الاعلان: شقتك فى العاصمة الادارية قريبة من حى السفارات

شقتك فى العاصمة الادارية قريبة من حى السفارات

(للبيع)

شقتك فى العاصمة الادارية قريبة من حى السفارات ومولات تجارية ومستشفيات وع اجمل منظر للمساحات الخضراء .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

214,000 جنيه

10/2/2020
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صورة الاعلان: شقتك قريبة من اكبر مول تجارى فى الشرق الاوسط فى العاصمة السياحية

شقتك قريبة من اكبر مول تجارى فى الشرق الاوسط فى العاصمة السياحية

(للبيع)

امتلك شقتك فى العاصمة السياحية بالقرب من اكبر مول تجارى فى الشرق الاوسط و 3 فنادق عالمية 163 م(3 غرف.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

197,000 جنيه

10/2/2020
صورة الاعلان: مـعـدات إنـتـاج الـسـيـلاچ

مـعـدات إنـتـاج الـسـيـلاچ

(للبيع)

مـعـدات إنـتـاج الـسـيـلاچ - يتوفر لدى شركة الجوهرى لمعدات مصانع الاعلاف (خطوط إنتاج السيلاچ الثاب.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

586 جنيه

10/2/2020
صورة الاعلان: ملابس التخرج شركة 3A لليونيفورم

ملابس التخرج شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

ملابس التخرج (01200561116) شركة 3A لليونيفورم شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات وأوشحة.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/2/2020
صورة الاعلان: امتلك في راس سدر وعيش احلي ايام حياتك

امتلك في راس سدر وعيش احلي ايام حياتك

(للبيع)

امتلك في راس سدر شاليهك علي البحر وعيش احلي ايام حياتك مع صحابك او عيلتك واستمتع بأحلي مصيف وشاليهك .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

56,000 جنيه

10/2/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع وسط الخدمات فى لاسيرينا بالم بيتش

شاليه للبيع وسط الخدمات فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

وسط خدماتك امتلك شاليهك فى السخنة اكوا بارك للكبار والاطفال وحمامات سباحة وكافيهات ومطاعم شاليهك 110.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

181,000 جنيه

10/2/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع بموقع مميز فى لاسيرنا بالم بيتش

شاليه للبيع بموقع مميز فى لاسيرنا بالم بيتش

(للبيع)

امتلك شاليه بموقع مميز جدا 125م تشطيب سوبر لوكس (ريسبشن +2 حمام +3 غرف نوم +مطبخ امريكى ) قريب من ما.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

174,000 جنيه

10/2/2020
صورة الاعلان: شاليهك في راس سدر بأحلي رووف واجمل فيو

شاليهك في راس سدر بأحلي رووف واجمل فيو

(للتقسيط)

امتلك شاليهك برووف علي البحر وشوف اجمل فيو من شاليهك واستمتع مع اولادك بالاكوا بارك وحمامات سباحة وم.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

75,000 جنيه

10/2/2020
صورة الاعلان: شاليه استلام فورى قريب من حمامات سباحة فى راس سدر

شاليه استلام فورى قريب من حمامات سباحة فى راس سدر

(للبيع)

استمتع باجمل حمامات السباحة مع عيلتك وامتلك شاليهك 125 م تشطيب سوبر لوكس استلام فورى (3 غرف نوم +ريس.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

198,000 جنيه

10/2/2020
صورة الاعلان: سيارات للايجار

سيارات للايجار

(للإيجار)

سنة جديدة، خطط جديدة، رؤية جديدة مع فور ويلز لايجارالسيارات- استمتع بالمزيد، اضحك اكثر و سافر اكثر -.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

250 جنيه

10/2/2020
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