اثاث مكتبي تجهيزات جميع الشركات والمكاتب -الفنادق -العيادات -المؤسسات

(للبيع)
|فرست فرنتشر لارقي واحدث موديلات الاثاث المكتبي 01003755888 اثاث شركات اثاث مكاتب ستائر مكتبيه تجهيزات كامله لفرش الشركات والمكاتب والفنادق والهيئات والمؤسسات كل ما هو حديث وراقي من فرست فرنتشر بمعارضنا في 98ش محيي الدين ابو العز امام بوابه 3 نادي الصيد 33372823 96ش النيل ميدان الجلاء الدقي 37488014 وتقدم الشركه مميزات عديده لعملائنا الشحن مجانا داخل القاهره والجيزه –التركيبات مجانا – وضملن عام علي جميع المنتجات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ashraf
|التليفون:
|01003755888---01005063803
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|العنوان:
|96ش/النيل ميدان الجلاء -الدقي- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052276
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