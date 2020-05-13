اثاث مكتبى راقى من فرسـت فرنتشر للاثاث المكتبى

(للبيع)
|الإدارة : 98ش محى الدين أبوالعز – المهندسين0233372823 * تقدم الشركة أحدث موديلات الأثاث المكتبي المتكامل بأفضل الأسعار ( مكاتب ، كراسي ، مكتبات ، خلايا عمل ، بارتشنات ، ترابيزات أجتماعات ، أطقم أستقبال ، مكاتب و كراسي أ شركة فرست للاثاث المكتبى 01003755888 طفال ، وحدات تخزين فايلات ، شانونات ، مكتبات معلقة ، كوانترات أستقبال ، كراسي ثابتة و كراسي قاعات أجتماعات و كراسي مسرح ، ترابيزات شاي ، حاملات رفوف معدنية )
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|فرست فرنتشر
|التليفون:
|01003755888
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|العنوان:
|98ش محيي الدين ابو العز امام بوابه 3 نادي الصيد- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|31/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059979
110 جنيه
10 جنيه
10 جنيه
1 جنيه
1 جنيه