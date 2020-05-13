اثاث مكتبى راقى من فرسـت فرنتشر للاثاث المكتبى

الإدارة : 98ش محى الدين أبوالعز – المهندسين0233372823 * تقدم الشركة أحدث موديلات الأثاث المكتبي المتكامل بأفضل الأسعار ( مكاتب ، كراسي ، مكتبات ، خلايا عمل ، بارتشنات ، ترابيزات أجتماعات ، أطقم أستقبال ، مكاتب و كراسي أ شركة فرست للاثاث المكتبى 01003755888 طفال ، وحدات تخزين فايلات ، شانونات ، مكتبات معلقة ، كوانترات أستقبال ، كراسي ثابتة و كراسي قاعات أجتماعات و كراسي مسرح ، ترابيزات شاي ، حاملات رفوف معدنية )