اثاث مكتبى راقى من فرسـت فرنتشر للاثاث المكتبى

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صورة الاعلان: اثاث مكتبى راقى من فرسـت فرنتشر للاثاث المكتبى - في الجيزة مصر

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الإدارة : 98ش محى الدين أبوالعز – المهندسين0233372823 * تقدم الشركة أحدث موديلات الأثاث المكتبي المتكامل بأفضل الأسعار ( مكاتب ، كراسي ، مكتبات ، خلايا عمل ، بارتشنات ، ترابيزات أجتماعات ، أطقم أستقبال ، مكاتب و كراسي أ شركة فرست للاثاث المكتبى 01003755888 طفال ، وحدات تخزين فايلات ، شانونات ، مكتبات معلقة ، كوانترات أستقبال ، كراسي ثابتة و كراسي قاعات أجتماعات و كراسي مسرح ، ترابيزات شاي ، حاملات رفوف معدنية )
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: فرست فرنتشر
التليفون: 01003755888

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العنوان: 98ش محيي الدين ابو العز امام بوابه 3 نادي الصيد- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 31/5/2020
رقم الإعلان: 2059979
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صورة الاعلان: فرست فرنتشر موردون ومصنعون لارقى موديلات الاثاث المكتبي - في الجيزة مصر

فرست فرنتشر موردون ومصنعون لارقى موديلات الاثاث المكتبي

(للبيع)

- في الجيزة مصر

معارضنا 98ش محي الدين أبوالعز 0233372823– المهندسين96 &ش النيل – الدقي0237488014 اثاث مكتبي - ستائر .
العنوان:

الجيزة - مصر

110 جنيه

13/5/2020
صورة الاعلان: أثاث مودرن أثاث كلاسيك أثاث مكتبي متنوع لدى معارض فرست - في الجيزة مصر

أثاث مودرن أثاث كلاسيك أثاث مكتبي متنوع لدى معارض فرست

(للبيع)

- في الجيزة مصر

فرست فرنتشر لارقي واحدث موديلات الاثاث المكتبي 01003755888 اثاث شركات اثاث مكاتب ستائر مكتبيه تجهي.
العنوان:

الجيزة - مصر

10 جنيه

26/3/2020
صورة الاعلان: فرست فرنتشر لاحدث وارقي موديلات الاثاث المكتبي - في الجيزة مصر

فرست فرنتشر لاحدث وارقي موديلات الاثاث المكتبي

(للبيع)

- في الجيزة مصر

فرست فرنتشر لارقي واحدث موديلات الاثاث المكتبي 01003755888 اثاث شركات اثاث مكاتب ستائر مكتبيه تجهي.
العنوان:

الجيزة - مصر

10 جنيه

11/3/2020
صورة الاعلان: خلايا عمل ومكاتب للموظفين من فرست فرنتشر - في الجيزة مصر

خلايا عمل ومكاتب للموظفين من فرست فرنتشر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

فرست فرنتشر لارقي واحدث موديلات الاثاث المكتبي 01003755888 اثاث شركات اثاث مكاتب ستائر مكتبيه تجهيز.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

9/3/2020
صورة الاعلان: ستائر مكتبية جميع المقاسات والالوان والموديلات من فرست فرنتشرللاثاث المكتبى - في الجيزة مصر

ستائر مكتبية جميع المقاسات والالوان والموديلات من فرست فرنتشرللاثاث المكتبى

(للبيع)

- في الجيزة مصر

فرست فرنتشر لارقي واحدث موديلات الاثاث المكتبي 01003755888 اثاث شركات اثاث مكاتب ستائر مكتبيه تجهيز.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

5/3/2020
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