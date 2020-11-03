اثاث شركات متنوع خلايا عمل مكاتب مكتبات طاولات اجتماعات اوفيس وود فرنتشر

(للبيع)
|اثاث شركات مكتبي 01003755888 معارض اثاث مكتبي مميز 11 شارع شهاب - المهندسين 0233381184 - اثاث مكتبي مميز اثاث شركات مكاتب كراسي خلايا عمل طاولات اجتماعات ستائر مكتبية فرش كامل للمقرات لدى اوفيس وود فرنتشر 01003755888 نسعد بزيارتكم معارضنا 11 شارع شهاب من جامعة الدول امام التوحيد والنور - المهندسين 0233381184
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اوفيس وود فرنتشر
|التليفون:
|01003755888
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|العنوان:
|11 شارع شهاب المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|10/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071869
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