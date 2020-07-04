اثاث شركات اداراى للمقرات والمؤسسات بمعارض فرست فرنتشر

(للبيع)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|فرست فرنتشر
|التليفون:
|01003755888
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|العنوان:
|98ش محيي الدين ابو العز امام بوابه 3 نادي الصيد- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|18/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063191
اتصل
10 جنيه
اتصل
110 جنيه