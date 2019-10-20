اثاث الفنادق والشقق المفروشة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اثاث الفنادق والشقق المفروشة - في الرياض السعودية

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يعد مصنع مارفيل هوم (عبد الرحمن صالح العقيل) من أفضل وأحدث واشمل مصانع المملكة اثاث شامل (غرف نوم فردي ومزدوج كاملة بالديكورات – أحدث طرازات الكنب - ديكورات خشبية مميزة – مختلف أنواع المجالس – مختلف مقاسات الطاولات – أحدث صيحات وألوان قماش وتصميمات الستائر – أجود موديلات الكراسي – أفضل تصميمات - خشب المكتبات – جميع أنواع السجاد والموكيت بالتطريز والشعارات)
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مارفيل هوم للأثاث والديكورات الخشبية
التليفون: 0538764486

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العنوان: مخرج 18 شارع اسطنبول حي المشعال- حي المشاعل
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,000 ريال
تاريخ الإعلان: 25/12/2019
رقم الإعلان: 2046524
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صورة الاعلان: شراء الاثاث المستعمل بالرياض بافضل الاسعار - في الرياض السعودية

شراء الاثاث المستعمل بالرياض بافضل الاسعار

(للشراء (مطلوب))

- في الرياض السعودية

شراء المكيفات المستعملة 0500866134_ بالرياض _ مكيفات _غرف نوم ثلاجات _غسالات تلفزيونات افضل الاسعا.
العنوان:

الرياض - السعودية

5,000 ريال

20/10/2019
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