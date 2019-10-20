اثاث الفنادق والشقق المفروشة

(للبيع)
|يعد مصنع مارفيل هوم (عبد الرحمن صالح العقيل) من أفضل وأحدث واشمل مصانع المملكة اثاث شامل (غرف نوم فردي ومزدوج كاملة بالديكورات – أحدث طرازات الكنب - ديكورات خشبية مميزة – مختلف أنواع المجالس – مختلف مقاسات الطاولات – أحدث صيحات وألوان قماش وتصميمات الستائر – أجود موديلات الكراسي – أفضل تصميمات - خشب المكتبات – جميع أنواع السجاد والموكيت بالتطريز والشعارات)
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مارفيل هوم للأثاث والديكورات الخشبية
|التليفون:
|0538764486
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|العنوان:
|مخرج 18 شارع اسطنبول حي المشعال- حي المشاعل
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|25/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046524
5,000 ريال