اتوبيس 50 للايجارلرحلات الداى يوز

(مطلوب للإيجار)
|اجر اتوبيس سياحى لرحلات الداي يوز وبخصم 10% كل جمعة اجر اتوبيس سياحى مع شركة ليموزين مصر وانت مطمن لعمل رحلات سياحية -دورات مصانع -شركات -توصيل مطارات -رحلات مدرسية وجامعية - توصيل مطارات ,ندوات , مؤتمرات بشكل منظم ويليق باسم مصعنك او شركتك يتميز بمكيف امامي وخلفى ومقاعد متحركة وامنة ومعقم و مجهز بكافة الوسائل و الامكانيات لتلبية احتياجات العملاء المصرين للحجز والاستفسار علي رقم : 01009915444 مواعيد العمل يوميا من السبت الي الخميس من الساعة 10ص :6 م
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|بسمة نبيل
|التليفون:
|01009915444
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|العنوان:
|43 ش المشير أحمد إسماعيل، شيراتون المطار، قسم النزهة، محافظة القاهرة- القاهرة -الجيزة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,600 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/12/2021
|رقم الإعلان:
|2114770
1,000 جنيه
1,000 جنيه