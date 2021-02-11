اتملك شقتك بحديقة خاصة ع فيو رائع بمقدم 0% واشتراك نادي هدية ف العاصمة الج

كل اللي بتحلم بيه هتلاقيه في داي جوايا اكبر كمبوند سكني راقي متكامل الخدمات ليك ولاسرتك من افضل المدارس والجامعات ونوادي يعني هتطمئنع اولادك قدام عينك وهتعيش بعيش بعيد عن الزحمة شقتك بحديقة خاص بماسحة 135 مكون من : (3غرفة+2حمام+مطبخ+ريسبشن) باقل مقدم وانظمة سداد سهلة ع الكل يلا مستني ايه مفيش قسط هيوقفك ولا مقدم هيعطلك كلمنا ع 01021551076