اتملك شقتك بحديقة خاصة ع فيو رائع بمقدم 0% واشتراك نادي هدية ف العاصمة الج

(للبيع)
|كل اللي بتحلم بيه هتلاقيه في داي جوايا اكبر كمبوند سكني راقي متكامل الخدمات ليك ولاسرتك من افضل المدارس والجامعات ونوادي يعني هتطمئنع اولادك قدام عينك وهتعيش بعيش بعيد عن الزحمة شقتك بحديقة خاص بماسحة 135 مكون من : (3غرفة+2حمام+مطبخ+ريسبشن) باقل مقدم وانظمة سداد سهلة ع الكل يلا مستني ايه مفيش قسط هيوقفك ولا مقدم هيعطلك كلمنا ع 01021551076
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01021551076
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- العاصمة الاداريه الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|11/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083595
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