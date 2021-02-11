اتملك شقتك بحديقة خاصة ع فيو رائع بمقدم 0% واشتراك نادي هدية ف العاصمة الج

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اتملك شقتك بحديقة خاصة ع فيو رائع بمقدم 0% واشتراك نادي هدية ف العاصمة الج - في القاهرة مصر

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كل اللي بتحلم بيه هتلاقيه في داي جوايا اكبر كمبوند سكني راقي متكامل الخدمات ليك ولاسرتك من افضل المدارس والجامعات ونوادي يعني هتطمئنع اولادك قدام عينك وهتعيش بعيش بعيد عن الزحمة شقتك بحديقة خاص بماسحة 135 مكون من : (3غرفة+2حمام+مطبخ+ريسبشن) باقل مقدم وانظمة سداد سهلة ع الكل يلا مستني ايه مفيش قسط هيوقفك ولا مقدم هيعطلك كلمنا ع 01021551076
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01021551076

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- العاصمة الاداريه الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 11/2/2021
رقم الإعلان: 2083595
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10/2/2021
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10/2/2021
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القسم: 

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10/2/2021
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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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9/2/2021
صورة الاعلان: شقة للبيع 145م+50م جاردن بجوارحي السفارات العاصمة الإدارية الجديدة - في القاهرة مصر

شقة للبيع 145م+50م جاردن بجوارحي السفارات العاصمة الإدارية الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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9/2/2021
صورة الاعلان: لهواة الاستثمار المضمون امتلك شقتك فى تاون جيت - في القاهرة مصر

لهواة الاستثمار المضمون امتلك شقتك فى تاون جيت

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القسم: 

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9/2/2021
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العنوان:

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القسم: 

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9/2/2021
صورة الاعلان: شقة للبيع بفيو ع لاند سكيب بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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9/2/2021
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