اتطور مع الدنيا وامتلك بالعاصمة الادارية الجديدة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اتطور مع الدنيا وامتلك بالعاصمة الادارية الجديدة - في القاهرة مصر

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خليك ماشي مع الزمن واتطور مع الدنيا وامتلك بالعاصمة الادارية الجديدة وعيش مرتاح ومطمن وهتستمتع بخدمات الكمبوند من حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ونادي رياضي وجيم وسبا وغيرهم كتير وشقتك 212م (5غرفة+3حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك شقتك في green avenue
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 212,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 22/1/2020
رقم الإعلان: 2050087
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باقوي عروض بمدينه الشروق

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22/1/2020
صورة الاعلان: باقوي عروض بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

باقوي عروض بمدينه الشروق

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صورة الاعلان: اعمل ابديت لحياتك واسكن في العاصمة الجديدة - في القاهرة مصر

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(للبيع)

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22/1/2020
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(للبيع)

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21/1/2020
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امتلك شقتك بالعاصمة الجديدة واستثمر في اي وقت

(للبيع)

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21/1/2020
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صورة الاعلان: عيش الحياة صح وامتلك بالعاصمة الادارية الجديدة - في القاهرة مصر

عيش الحياة صح وامتلك بالعاصمة الادارية الجديدة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

عيش الحياة صح وامتلك شقتك الجديدة بالعاصمة الادارية الجديدة وشوف الحياة احلي وشقتك جمب خدماتك حمامات.
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21/1/2020
صورة الاعلان: قريب من Expo city امتلك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

قريب من Expo city امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

238,000 جنيه

21/1/2020
صورة الاعلان: متحملش هم اى حاجه وعيش برفاهية فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

متحملش هم اى حاجه وعيش برفاهية فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عيش برفاهية ومتحملش هم اى حاجة وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية وسط المساحات الخضراء وكريستال لاجون و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

240,000 جنيه

21/1/2020
صورة الاعلان: مستقبلك هيتغير بامتلاك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

مستقبلك هيتغير بامتلاك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

غير مستقبلك وامتلك شقتك فى Town Gate بالعاصمة الادارية الجديدة بجنينة جميلة عشان اولادك يتبسطوا ويلع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

220,000 جنيه

21/1/2020
صورة الاعلان: عشان السعادة قرار لازم تختار شقتك فى العاصمة الجديدة - في القاهرة مصر

عشان السعادة قرار لازم تختار شقتك فى العاصمة الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

خد قرار السعادة وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية وسط خدماتك مولات تجارية وافخم المطاعم والكافيهات ومل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

300,000 جنيه

21/1/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع وسط الهدوء فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

شقة للبيع وسط الهدوء فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

وسط الهدوء امتلك شقتك فى العاصمة الادارية بview مميز ع كريستال لاجون وقريب من حى السفارات والدبلوماس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

202,000 جنيه

21/1/2020
صورة الاعلان: امتلك في العاصمة شقتك بأقل الاسعار - في القاهرة مصر

امتلك في العاصمة شقتك بأقل الاسعار

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة بأقل الاسعار واستثمر في اي وقت ومن غير اي تفكير وشقتك 180م (4غر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

21/1/2020
صورة الاعلان: امتلك بالعاصمة واسهر كل يوم في احلي مطاعم وكافيهات - في القاهرة مصر

امتلك بالعاصمة واسهر كل يوم في احلي مطاعم وكافيهات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

هتسهر كل يوم في احلي مطاعم وكافيهات جمب شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة بأمتلاكك شقة في كمبوند green .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

160,000 جنيه

21/1/2020
صورة الاعلان: عيش في عالم الترفيه وامتلك في العاصمة - في القاهرة مصر

عيش في عالم الترفيه وامتلك في العاصمة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

عيش في عالم الترفيه وامتلك شقتك بالعاصمة الادارية واستمتع بكل الخدمات نادي رياضي ومطاعم وكافيهات وجي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

212,000 جنيه

21/1/2020
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