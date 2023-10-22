(For Sale)
|اتركي اختيار عاملتك علينا و شوفي الفرق بالتنظيف اطلبي عاملتك وعيشي التجربة بالراحة من العمل في المنزل وغيره الان اصبح بإمكانك حجز عاملتك من ( سوفت كلين ) بس بمكالمة وحدة بعمل ل 6 ساعات و بكلفة 25 دينار السعر يشمل التوصيل نوفر عاملات اسبوعي و شهري مع مبيت لمعرفة المزيد من معلوماتنا اتصل فينا : 0785407409
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|سوفت كلين
|Telephone:
|0785407409
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|Location:
|- عمان
Amman - Jordan
|Ad Information:
|Price:
|25 Dinar
|Posting Date:
|22/10/2023
|Ad Number:
|2246846
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar