اتحدى المستحيل وامتلك شاليهك بمقدم بسيط فى السخنة

(للبيع)
|اتحدى المستحيل وامتلك شاليهك بالتقسيط ع 6 سنين قريب من اكبر اكوا بارك وحمامات سباحة ومطاعم وكافيهات شاليهك 90 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +حمام ) بمقدم بسيط وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك باقل مقدم فى السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|141,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055750
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