ابو الهول بيقولك تعالي لاسيرينا السخنة وشوف الفراعنة كل يوم

(للبيع)
|ايوة متستغربش ابو الهول والاهرامات ومعبد الكرنك وكمان نهر النيل موجودين عند شاليهك في لاسيرينا السخنة وخدماتك كلها جمب شاليهك من حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير وشاليهك 90م (2غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالفرش بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا مستي ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|102,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056423
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