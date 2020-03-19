ابو الهول بيقولك تعالي لاسيرينا السخنة وشوف الفراعنة كل يوم

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ابو الهول بيقولك تعالي لاسيرينا السخنة وشوف الفراعنة كل يوم - في السويس مصر

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ايوة متستغربش ابو الهول والاهرامات ومعبد الكرنك وكمان نهر النيل موجودين عند شاليهك في لاسيرينا السخنة وخدماتك كلها جمب شاليهك من حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير وشاليهك 90م (2غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالفرش بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا مستي ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في السخنة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 102,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/3/2020
رقم الإعلان: 2056423
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حياتك ارسمها بشكل جديد وامتلك شاليه فى السخنة

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19/3/2020
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19/3/2020
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18/3/2020
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18/3/2020
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17/3/2020
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17/3/2020
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- في السويس مصر

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العنوان:

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16/3/2020
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شاليه للبيع وسط حياة هادية فى لاسيرينا بالم بيتش

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العنوان:

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16/3/2020
صورة الاعلان: غير جو وتعالي امتلك شاليه في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

غير جو وتعالي امتلك شاليه في لاسيرينا السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

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القسم: 

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16/3/2020
صورة الاعلان: روح السخنة مع اصحابك وانسي هم الشغل - في السويس مصر

روح السخنة مع اصحابك وانسي هم الشغل

(للبيع)

- في السويس مصر

بأمتلاكك شاليه في لاسيرينا السخنة هتنسي هم الشغل وهتقضي الويك اند في اي وقت طول السنة وجمب كل الخدما.
العنوان:

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القسم: 

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16/3/2020
صورة الاعلان: استثمارك جزء من نجاحك بأمتلاكك شاليه في السخنة - في السويس مصر

استثمارك جزء من نجاحك بأمتلاكك شاليه في السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليه في لاسيرينا السخنة وابدأ بأستثمار جديد يكون جزء من نجاحك ومستقبل ليك ولاولادك وكمان ممكن.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

115,000 جنيه

15/3/2020
صورة الاعلان: خد شاليهك قريب من اجمل شاطئ فى السخنة - في السويس مصر

خد شاليهك قريب من اجمل شاطئ فى السخنة

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العنوان:

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القسم: 

161,000 جنيه

15/3/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع دور اول بتراس فى السخنة - في السويس مصر

شاليه للبيع دور اول بتراس فى السخنة

(للبيع)

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العنوان:

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القسم: 

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15/3/2020
صورة الاعلان: صيف علي اجمل فيو لنهر النيل في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

صيف علي اجمل فيو لنهر النيل في لاسيرينا السخنة

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- في السويس مصر

امتلك شاليهك علي نهر النيل واستمتع بأحلي فيو وشوف كل يوم نماذج مصغرة من المعالم الحضارية المصرية وكم.
العنوان:

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15/3/2020
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