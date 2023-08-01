ابواب و قواطيع كومباكت hpl

(For Sale)
|فواصل و ابواب حمامات كومباكت hpl من شركة نورن ديزاين للكومباكت hpl قواطيع و فواصل و ابواب الحمامات يستخدم فى المستشفيات و المولات و المدارس و الاندية . نورن ديزاين اسـم لكـل مشـروع لجميع استفسارتكم على : - contact us whatssapp or phone :01270503183 & 01551557251 & 01289668128 & 01015021006
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|نور ديزاين
|Telephone:
|01289668128
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|Location:
|18 شارع الوحدة العربية - جسر السويس - امام فندق السلام, 18شارع الوحدة العربية - جسر السويس - امام فندق السلام- حي النزهة
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1 Pound
|Posting Date:
|1/8/2023
|Ad Number:
|2239835
1 جنيه مصرى
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 جنيه مصرى
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound