ابواب وقواطيع حمامات كومباكت hpl

(For Sale)
|#قواطع_وفواصل حمامات كومباكت HPL #متخصصون فى توريد وتركيب الكومباكت HPL – ✍️شركة Elle Popdesign👑 المستورد الرئيسى لجميع أنواع الكومباكت #ارخص سعر للمتر⚠️ عندنا مفيش حاجه اتغيرت لاننا لسه بنبيع بسعر زمان #انتاج جرين لام (صينى – هندى ) نقوم بالتركيب فى جميع محافظات مصر الاكسسوارت من أفضل وأجود الأنواع الثقيلة (استانلس 304) كومباكت HPL وكوريان رخام صناعى :- (للمدارس – الحضانات- الفنادق - المطاعم- الكافيهات- المولات- المستشفيات- النوادى- الشركات- البنوك- الجيمات- الفيلات) للاستفسار والتواصل :
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|marim
|Telephone:
|01222365641
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|عمارات الفاروقية جسر السويس- جسر السويس
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1 Pound
|Posting Date:
|2/8/2023
|Ad Number:
|2239897
1 Pound
1 جنيه مصرى
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 جنيه مصرى
1 Pound
1 Pound