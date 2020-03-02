(للبيع)
|ابواب مخارج الطوارئ المقاومة للحريق التصنيع حسب الطلب نتشرف بتوريد وتركيب ابواب مخارج الطوارئ المقاومة للحريق وابواب القطاعات وابواب عزل الدرج بالمقاسات والالوان المطلوبة حسب معايير UL الامريكية والمعتمدة من الدفاع المدنى السعودي والمطابقة للمواصفات الدولية. مع توفر خدمات التركيبات وخدمات الدعم الفني وخدمات ما بعد البيع والصيانة جميع الأعمال تتم تحت إشراف هندسي للتواصل معنا 543684891+966 / 966506488501+
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|zahra
|التليفون:
|0506488501
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|11 ريال
|تاريخ الإعلان:
|2/3/2020
|رقم الإعلان:
|2054750
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1 ريال
1 ريال
1 ريال
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