ابواب مخارج الطوارئ المقاومة للحريق

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

السعودية (الرياض) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ابواب مخارج الطوارئ المقاومة للحريق - في الرياض السعودية

إضغط على الصورة لتكبيرها

ابواب مخارج الطوارئ المقاومة للحريق التصنيع حسب الطلب نتشرف بتوريد وتركيب ابواب مخارج الطوارئ المقاومة للحريق وابواب القطاعات وابواب عزل الدرج بالمقاسات والالوان المطلوبة حسب معايير UL الامريكية والمعتمدة من الدفاع المدنى السعودي والمطابقة للمواصفات الدولية. مع توفر خدمات التركيبات وخدمات الدعم الفني وخدمات ما بعد البيع والصيانة جميع الأعمال تتم تحت إشراف هندسي للتواصل معنا 543684891+966 / 966506488501+
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: zahra
التليفون: 0506488501

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 11 ريال
تاريخ الإعلان: 2/3/2020
رقم الإعلان: 2054750
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: راس شاحنة مرسيدس اكتروس موديل 2015 استعمال نظيف جدا . حالة نادرة للبيع

راس شاحنة مرسيدس اكتروس موديل 2015 استعمال نظيف جدا . حالة نادرة للبيع

(للبيع)

راس شاحنة مرسيدس اكتروس موديل 2015 استعمال نظيف جدا . حالة نادرة للبيع بجدة رقم العرض هو 226155 شاح.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

2/3/2020
صورة الاعلان: للبيع بمعرضنا بجدة . براد شيرو بحالة ممتازة والمعاينة خير دليل

للبيع بمعرضنا بجدة . براد شيرو بحالة ممتازة والمعاينة خير دليل

(للبيع)

للبيع بمعرضنا بجدة . براد بحالة ممتازة والمعاينة خير دليل رقم العرض للسؤال عن تفاصيله وسعره هو (228.
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

2/3/2020
صورة الاعلان: اقفال الفنادق والكوالين

اقفال الفنادق والكوالين

(للبيع)

اقفال وكوالين قفل الباب الاكترونى بشاشة تاتش وبصمة اصبع وموفرات الكهرباء ويوجد لدينا جميع أنواع الاق.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

2/3/2020
صورة الاعلان: أجهزة مناداة المطاعم

أجهزة مناداة المطاعم

(للبيع)

نقدم لكم عرض خاص وبسعر مناسب للتواصل اللاسلكي المباشر والدقيق مع النادل حتى تتجنب آثار ضغوط العمل ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

2/3/2020
صورة الاعلان: اجهزة البصمة

اجهزة البصمة

(للبيع)

متوفر لدينا أجهزة الحضور والانصراف بأفضل الأسعار التي توفر لك الوقت في تسجيل الحضور والانصراف وإمكان.
العنوان:

القصيم - السعودية

اتصل

2/3/2020
صورة الاعلان: اجهزة بصمة

اجهزة بصمة

(للبيع)

متوفر لدينا مجموعة متنوعه لاجهزة البصمة منها ما يعمل باللمس او بالازرار يمكنك الان متابعة الحضور وال.
العنوان:

القصيم - السعودية

اتصل

1/3/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: اجهزه صفوف الانتظار

اجهزه صفوف الانتظار

(للبيع)

اجهزه صفوف الانتظار مزودة بشاشة وبها وحدة تحكم رئيسية للنظام بالكامل نظام سوفت وير وحدة كمبيوتر وسوف.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

1/3/2020
صورة الاعلان: شاشات دعائية الكترونية

شاشات دعائية الكترونية

(للبيع)

إذا كنت تبحث عن أفضل اسعاروماركات الشاشات التفاعلية والدعائية نوفر لك تشكيلة ممتازة ومتنوعة من الشاش.
العنوان:

القصيم - السعودية

اتصل

1/3/2020
صورة الاعلان: اجهزة مناداه النادل

اجهزة مناداه النادل

(للبيع)

جهاز خدمة العملاء في طاولة الخدمة يحتوي الجهاز على ثلاث اوامر (ازرار): امر طلب حضور النادل. امر الغا.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

29/2/2020
صورة الاعلان: بوابات افراد الالكترونيه

بوابات افراد الالكترونيه

(للبيع)

بوابات الكترونيه للافراد والموظفين لاصحاب الشركات والمؤسسات والهيئات بوابات دخول وخروج معا بوابات ام.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

29/2/2020
صورة الاعلان: نظام انتظار العملاء اللاسلكي

نظام انتظار العملاء اللاسلكي

(للبيع)

بادر بشراء منتجانا الذي يساعدك في خدمة العملاء وتنظيمهم وهو أجهزة انتظار العملاء مما يوفر لك وقت الا.
العنوان:

القصيم - السعودية

اتصل

29/2/2020
صورة الاعلان: تصميم ديكور واجهات ألمنيوم 3D MAX

تصميم ديكور واجهات ألمنيوم 3D MAX

(طلب عمل)

تصميم ديكور واجهات كلادينج -مولات- محطات وقود-واجهات فنادق-مدارس-اندية رياضية-مطاعم. تقديم افكار عص.
العنوان:

القصيم - السعودية
القسم: 

500 ريال

28/2/2020
صورة الاعلان: معلمة رياضيات وانجليزي بالرياض جميع المراحل

معلمة رياضيات وانجليزي بالرياض جميع المراحل

(فرصة عمل)

معلمة رياضيات وانجليزي بالرياض متخصصة في تدريس طالبات الابتدائي والمتوسط والثانوي والجامعة جميع المر.
العنوان:

الرياض - السعودية

100 ريال

28/2/2020
صورة الاعلان: طابعات كروت بلاستيكية

طابعات كروت بلاستيكية

(للبيع)

عرض خاص على طابعة الكروت البلاستيكية محمولة ومتميزة ومناسبه لمندوبي المبيعات المتنقلون مما توفر لهم .
العنوان:

القصيم - السعودية
القسم: 

اتصل

28/2/2020
صورة الاعلان: اجهزة استدعاء النادل

اجهزة استدعاء النادل

(للبيع)

لاصحاب المطاعم والكافيهات حل التواصل اللاسلكي (اجهزة مناداه النادل)يحتوي على 3اوامر (ازرار) طلب حضور.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

28/2/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager