ابواب فايبر غلاس ابواب فيبر غلاس الامارات ابواب فايبر غلاس دبي

(للاستثمار)
|ابواب الفايبر غلاس من شركتنا هي الافضل والارقى على الاطلاق ابواب الفايبر ذات ديزاين وجودة عاليه جدا مع ضمان مدى الحياة ضد الرطوبة والتشققات والرمة ف الابواب الخشبية لاتقاوم هذه العوامل ابدا مهما كانت جودتها عالية وسعرها مرتفع معنا سوف تحصل على ابواب فيبر غلاس ابواب غرف و حمامات افضل من الخشب ذات مواصفات عالية وضمان اطول وتوفير بالسعر على العملاء اللذين هم بمرحلة تركيب الابواب زيارتنا في معرضنا ب الامارات العربية للاطلاع على افضل الابواب الفايبر قلاس fiberglass door fiberdoor 00971545574557
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|فايز
|التليفون:
|00971545574557
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|العنوان:
|راس الخيمة و ابو ظبي- راس الخيمة و ابو ظبي
رأس الخيمة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|30/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061927
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2 درهم
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