ابواب حمامات كومباكت hpl

#أبواب_حمامات ضمان سنوات ضد #المياه أو #الكسر أو #الخدش شاملة الاكسسوارات أستانلس 304 مستوردة ماركة #XDF #ايلى-بوب-ديزاين المستورد لألواح #الكومباكت #HPL المضاد للمياه والاحماض والبكتيريا - ضد الكسر - لا يتأثر بعوامل الجو - جميع الاكسسوارات مختبره في المعمل القومى للبحوث . - نتميز بالدقة والمهارة في التركيب . - أرخص سعر لأفضل الخامات المستوردة . - توافر جميع الالوان بكميات كبيرة . - الالتزام في التركيب بالميعاد والتفاصيل التى تم التعاقد عليها . للأستفسار وطلب عينات : ا. مريم 01222365641