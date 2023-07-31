ابواب حمامات كومباكت hpl

(For Sale)
|#أبواب_حمامات ضمان سنوات ضد #المياه أو #الكسر أو #الخدش شاملة الاكسسوارات أستانلس 304 مستوردة ماركة #XDF #ايلى-بوب-ديزاين المستورد لألواح #الكومباكت #HPL المضاد للمياه والاحماض والبكتيريا - ضد الكسر - لا يتأثر بعوامل الجو - جميع الاكسسوارات مختبره في المعمل القومى للبحوث . - نتميز بالدقة والمهارة في التركيب . - أرخص سعر لأفضل الخامات المستوردة . - توافر جميع الالوان بكميات كبيرة . - الالتزام في التركيب بالميعاد والتفاصيل التى تم التعاقد عليها . للأستفسار وطلب عينات : ا. مريم 01222365641
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|marim
|Telephone:
|01222365641
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|عمارات الفاروقية جسر السويس- جسر السويس
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1 Pound
|Posting Date:
|31/7/2023
|Ad Number:
|2239767
1 Pound
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1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 جنيه مصرى
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1 Pound
1 Pound
1 Pound
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11,786 Pound
1 Pound