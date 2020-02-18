ابني مستقبلك وامتلك عيادتك في العاصمة الادارية

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صورة الاعلان: ابني مستقبلك وامتلك عيادتك في العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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دلوقتي امتلك عيادتك في العاصمة الادارية الجديدة بمول sixty واستثمر براحتك في اي وقت لان المول موجود في مكان مميز جدا بالحي الحكومي والمالي وامام وزارة المالية ومدينة الفنون والثقافة التي تضم دار الاوبرا المصرية واكبر مجمع سينما ومسارح ومساحة عيادتك 50م تشطيب كامل بالتكييفات وكل ده بدون مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 150,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/2/2020
رقم الإعلان: 2053386
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8/2/2020
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- في القاهرة مصر

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6/2/2020
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6/2/2020
صورة الاعلان: عيادتك بالعاصمة الادارية بالتقسيط المريح وبدون فوائد - في القاهرة مصر

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العنوان:

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5/2/2020
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(للتقسيط)

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