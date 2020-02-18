ابني مستقبلك وامتلك عيادتك في العاصمة الادارية

دلوقتي امتلك عيادتك في العاصمة الادارية الجديدة بمول sixty واستثمر براحتك في اي وقت لان المول موجود في مكان مميز جدا بالحي الحكومي والمالي وامام وزارة المالية ومدينة الفنون والثقافة التي تضم دار الاوبرا المصرية واكبر مجمع سينما ومسارح ومساحة عيادتك 50م تشطيب كامل بالتكييفات وكل ده بدون مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر