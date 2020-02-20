ابني فيلتك علي بعد دقايق قليلة جدا من البحر وبالقرب من كارفور والداون تاون بمساحات تبدأ من 200م الموقع حيوي ومميز جدا علي بعد امتار من الطريق الدائري وبالجانب من المدرسه المصريه الامريكية والمدرسه السويسرية واسعار مميزة جدا بتسهيلات في السداد وخصومات للكاش ولتحـديـد مـوعـد مـعـايـنـة او مـزيـد مـن الاسـتـفـسـار يـرجـى الاتـصـال عـلـى ارقـام الـشـركـة 01212800852 01029999944 01205309435