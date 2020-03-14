ابعد عن زحمة القاهرة وامتلك في zavani بالعاصمة الادارية

(للتقسيط)
|امتلك في zavani العاصمة الادارية الجديدة وابعد عن زحمة القاهرة وعيش في هدوء واسترخاء وشقتك 205م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ونادي رياضي وجيم وسبا وامن وحراسة ومدارس ومستشفيات وغيرهم كتير كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|218,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055968
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