ابعد عن زحمة القاهرة وامتلك في zavani بالعاصمة الادارية

امتلك في zavani العاصمة الادارية الجديدة وابعد عن زحمة القاهرة وعيش في هدوء واسترخاء وشقتك 205م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ونادي رياضي وجيم وسبا وامن وحراسة ومدارس ومستشفيات وغيرهم كتير كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر