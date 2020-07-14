ابعد عن زحمة القاهرة واحجز شقتك فى كمبوند ارمونيا

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تفاصيل الإعلان
امتلك شقتك فى قلب العاصمة الاداراية جوه كمبوند ارمونيابعيد عن الزحمة و شقتك 191م(3غرف +2حمام+ريسبشن+مطبخ+تراس)احجز دلوقتى فى كمبوند ارمونيا واشترى شقتك على احلى فيو وعيش حياة الرفاهية والرقى اتصل بنا الان على 01279885336
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: نورهان
التليفون: 01279885336

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: كمبوند ارمونيا- العاصمة الادارية الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 250,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/7/2020
رقم الإعلان: 2062965
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14/7/2020
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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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13/7/2020
صورة الاعلان: وفر الراحة لنفسك ولاسرتك فى العاصمة الاداراية - في القاهرة مصر

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العنوان:

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القسم: 

152,000 جنيه

12/7/2020
صورة الاعلان: امتلك شقتك فى العاصمة الجديدة واستمتع بالخصوصية - في القاهرة مصر

امتلك شقتك فى العاصمة الجديدة واستمتع بالخصوصية

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- في القاهرة مصر

اشترى شقتك فى كمبوند ارمونيا بالعاصمة الادارية واستمتع بالخصوصية وشقتك 185م(3غرف+حمام+مطبخ+ريسبشن +ت.
العنوان:

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القسم: 

245,000 جنيه

12/7/2020
صورة الاعلان: بدورعلى الامان 24ساعة فى العاصمة الاداراية - في القاهرة مصر

بدورعلى الامان 24ساعة فى العاصمة الاداراية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

دلوقتى تقدر تشترى شقتك فى العاصمة الادارية بكمبوند ارمونيا باقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وشق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

300,000 جنيه

12/7/2020
صورة الاعلان: بأرقى الاحياء بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بالحي الاول شرق " فيلات " 📍تطل علي شار ع رئيسي ومنطقة خضراء 📍قريبة جدا من .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,500 جنيه

11/7/2020
صورة الاعلان: استغل الفرصة واستثمر فلوسك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

استغل الفرصة واستثمر فلوسك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

دلوقتىتقدر تستثمر فلوسك وتشترى شقة داخل العاصمة الادارية فى ارقى الاحياء فى كمبوند ارمونيا شقتك 186م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

395,000 جنيه

11/7/2020
صورة الاعلان: خليك اول من يسكن بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

خليك اول من يسكن بالعاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

خليك اول من يسكن بالعاصمة الادارية حيث الرقى والرفاهية والتجديد اشترى شقتك 143م (غرفتين +حمام+مطبخ+ت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

160,000 جنيه

11/7/2020
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