ابعد عن زحمة القاهرة واحجز شقتك فى كمبوند ارمونيا

(للبيع)
|امتلك شقتك فى قلب العاصمة الاداراية جوه كمبوند ارمونيابعيد عن الزحمة و شقتك 191م(3غرف +2حمام+ريسبشن+مطبخ+تراس)احجز دلوقتى فى كمبوند ارمونيا واشترى شقتك على احلى فيو وعيش حياة الرفاهية والرقى اتصل بنا الان على 01279885336
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|نورهان
|التليفون:
|01279885336
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|العنوان:
|كمبوند ارمونيا- العاصمة الادارية الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|250,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062965
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