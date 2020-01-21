ابعد عن حر الصيف وامتلك في لاسيرينا السخنة

(للتقسيط)
|ابعد عن الحر وروح صيف في السخنة بأمتلاكك شاليه في لاسيرينا ميني ايجيبت وممكن تروح شاليهك في اي وقت في طول ايام السنة والشاليه جمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت ونماذج مصغرة من المعالم الحضارية وخدمات تانية كتير والشاليه 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالفرش بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف كافة التفاصيل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|120,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049812
170,000 جنيه
92,000 جنيه
167,000 جنيه
253,000 جنيه
105,000 جنيه
146,000 جنيه
133,000 جنيه
96,000 جنيه
111,000 جنيه
122,000 جنيه
120,000 جنيه
289,000 جنيه
92,000 جنيه
140,000 جنيه
150,000 جنيه