ابعد عن حر الصيف وامتلك في لاسيرينا السخنة

ابعد عن الحر وروح صيف في السخنة بأمتلاكك شاليه في لاسيرينا ميني ايجيبت وممكن تروح شاليهك في اي وقت في طول ايام السنة والشاليه جمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت ونماذج مصغرة من المعالم الحضارية وخدمات تانية كتير والشاليه 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالفرش بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف كافة التفاصيل