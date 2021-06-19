ابعد عن الزحمه وامتلك شاليهك في موسي كوست راس سدر

"في موسي كوست هتلاقي الراحه والرفاهية وهتستمتع باجمل المناظر الطبعية والمساحات الخضراء واسعه مساحة 127 م تشمل ( 2 غرف + 2 حمام + مطبخ تصميم امريكي + رسبشن + جاردن خاص ) حمامات سباحة حراسة 24 ساعة موقف خاص لقاطني الكمبوند حدائق نوافير اصطناعية الخدمات يتميز منتجع موسى كوست راس السدر باحتوائه على خدمات لا حصر لها ومن أمثلتها: كافيهات ومطاعم عرض الرسوم المتحركة كرات الطلاء (بينت بول) شواطئ نوادي اجتماعية أماكن للخروج والسهر ليلا بتشطيب سوبر لوكسواستلام فوري وباقل مق