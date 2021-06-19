ابعد عن الزحمه وامتلك شاليهك في موسي كوست راس سدر

(للبيع)
|"في موسي كوست هتلاقي الراحه والرفاهية وهتستمتع باجمل المناظر الطبعية والمساحات الخضراء واسعه مساحة 127 م تشمل ( 2 غرف + 2 حمام + مطبخ تصميم امريكي + رسبشن + جاردن خاص ) حمامات سباحة حراسة 24 ساعة موقف خاص لقاطني الكمبوند حدائق نوافير اصطناعية الخدمات يتميز منتجع موسى كوست راس السدر باحتوائه على خدمات لا حصر لها ومن أمثلتها: كافيهات ومطاعم عرض الرسوم المتحركة كرات الطلاء (بينت بول) شواطئ نوادي اجتماعية أماكن للخروج والسهر ليلا بتشطيب سوبر لوكسواستلام فوري وباقل مق
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nevin
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|294,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097473
203,000 جنيه
188,000 جنيه
62,000 جنيه
73,000 جنيه
137,000 جنيه
294,000 جنيه
90,000 جنيه
73,000 جنيه
137,000 جنيه
77,000 جنيه
69,000 جنيه
70,000 جنيه
79,000 جنيه
77,000 جنيه
50,000 جنيه