ابعد عن الزحمة وامتلك شاليهك فى السخنة

(للبيع)
|بعيد عن الزحمة امتلك شاليهك فى السخنة قريب من خدماتك اكوا بارك ومطاعم وكافيهات وجيم وسونا وسبا 90 م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان + حمام ) بالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك وسط خدماتك فى السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|143,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/3/2020
|رقم الإعلان:
|2057032
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