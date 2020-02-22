ابعد عن الزحمة وامتلك بالعاصمة الادارية

(للبيع)
|امتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة واستثمر براحتك في اي وقت وشقتك 212م (5غرفة+3حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سباجة ونادي رياضي ومطاعم وكافيهات ومول تجاري وخدمات غيرهم كتير يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واستثمر بالعاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|223,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053696
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