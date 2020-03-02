ابعد عن الزحمة واسكن في green avenue العاصمة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ابعد عن الزحمة واسكن في green avenue العاصمة - في القاهرة مصر

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اسكن في العاصمة الادارية الجديدة وابعد ع زحمة القاهرة بكمبوند green avenue الهادي واستمتع باللاند سكيب والفيو الروعة وشقتك 190م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد ةوجمب كل الخدمات حمامات سباحة ونادي رياضي ومول تجاري وكيدز اريا وامن وحراسة 24 ساعة وخدمات تانية كتير يلا اتصل دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 190,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 2/3/2020
رقم الإعلان: 2054802
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1/3/2020
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1/3/2020
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1/3/2020
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القسم: 

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29/2/2020
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29/2/2020
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(للبيع)

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القسم: 

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29/2/2020
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القسم: 

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28/2/2020
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غير حياتك وامتلك شقتك وسط الهدوء والرفاهية فى العاصمة الادارية شقتك 220م (3 غرف +ريسبشن +مطبخ +3 حما.
العنوان:

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القسم: 

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28/2/2020
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العنوان:

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28/2/2020
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العنوان:

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28/2/2020
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