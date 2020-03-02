ابعد عن الزحمة واسكن في green avenue العاصمة

(للتقسيط)
|اسكن في العاصمة الادارية الجديدة وابعد ع زحمة القاهرة بكمبوند green avenue الهادي واستمتع باللاند سكيب والفيو الروعة وشقتك 190م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد ةوجمب كل الخدمات حمامات سباحة ونادي رياضي ومول تجاري وكيدز اريا وامن وحراسة 24 ساعة وخدمات تانية كتير يلا اتصل دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|190,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/3/2020
|رقم الإعلان:
|2054802
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