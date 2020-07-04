(للبيع)
|ابراج ساويرس الشيخ زايد Zed zayed نبذة عن مشروع Zed الشيخ زايد والشركة المالكة وهو اول مشروع ابراج فى قلب مدينة الشيخ زايد اى اول ناطحات سحاب فى الشيخ زايد يقع مشروع ابراج زد الشيخ زايد فى موقع مميز جدآ فى مدينة الشيخ زايد بالقرب من هايبر وان وكمبوند الربوة يتميز بإطلالة رائعة على حديقة مركزية مساحتها 65 فدان ينقسم مشروع ابراج زايد الى وحدات سكنية فخمة تختلف فى المساحات والأسعارالتى تناسب طبيعة كل فرد ومنطقة خدمات ترفيهية والباقى مساحات خضراءوالشركة المالكة للمشروع هى شركة أورا للتنمية العقاري
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عقار لينك
|التليفون:
|01012576766
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|العنوان:
|6 اكتوبر- الشيخ زايد
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|8/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062512
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