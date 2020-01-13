ابدا صح وامتلك محلك فى باريس مول

بدايتك صح بامتلاك محلك التجارى فى باريس مول بواجهه بانورامية مميزة وكمان بموقع مميز مابين R3 و R2 اكبر كتلتين سكنيتين بالعاصمة الادارية 25م تشطيب رخام +محارة بالقرب من المدينة الرياضية و المدينة الاوليمبية كل ده عندنا فى باريس مول باطول فترة سداد بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وابدا استثمارك فى المكان الصح فى باريس مول