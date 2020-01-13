ابدا صح وامتلك محلك فى باريس مول

(للبيع)
|بدايتك صح بامتلاك محلك التجارى فى باريس مول بواجهه بانورامية مميزة وكمان بموقع مميز مابين R3 و R2 اكبر كتلتين سكنيتين بالعاصمة الادارية 25م تشطيب رخام +محارة بالقرب من المدينة الرياضية و المدينة الاوليمبية كل ده عندنا فى باريس مول باطول فترة سداد بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وابدا استثمارك فى المكان الصح فى باريس مول
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|119,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048980
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