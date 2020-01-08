ابدا حياتك فى عالم جديد وامتلك شاليه فى السخنة

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (السويس) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ابدا حياتك فى عالم جديد وامتلك شاليه فى السخنة - في السويس مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

فى عالم جديد هتبدأ حياتك وهتمتلك شاليه قريب من اكوا بارك وحمامات سباحة ومطاعم تشطيب سوبر لوكس 110م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) بمقدم بسيط واقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليه فى عالم جديد فى السخنة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 161,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/1/2020
رقم الإعلان: 2048196
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ابعد عن التوتر وضغط الشغل واستمتع بشاليهك فى السخنة - في السويس مصر

ابعد عن التوتر وضغط الشغل واستمتع بشاليهك فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

بعيد عن التوتر امتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش وسط خدماتك الترفيهية اكوا بارك وحمامات سباحة وكافي.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

155,000 جنيه

8/1/2020
صورة الاعلان: شاليهك في السخنة بأقل مقدم وبالتقسيط المريح - في السويس مصر

شاليهك في السخنة بأقل مقدم وبالتقسيط المريح

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك في السخنة واستمتع بأحلي فيو علي حمامات سباحة واكوا بارك واحلي صيد و اطلع رحلات باليخت ب.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

92,000 جنيه

8/1/2020
صورة الاعلان: متدورش كتير وامتلك في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

متدورش كتير وامتلك في لاسيرينا السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك في لاسيرينا ميني ايجيبت ومتدورش كتير عشان مش هتلاقي اسعار اقل من اسعارنا وكمان هتروح شاليهك في.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

248,000 جنيه

8/1/2020
صورة الاعلان: بينك وبين الرفاهية 60 دقيقة وبس - في السويس مصر

بينك وبين الرفاهية 60 دقيقة وبس

(للبيع)

- في السويس مصر

عيش برفاهية من غير حدود واستمتع باجمل اكوا بارك وحمامات سباحة ومطاعم وجيم وملاعب وحفلات كل ده واكتر .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

165,000 جنيه

8/1/2020
صورة الاعلان: باستجمام هتمتلك شاليه فى بالم بيتش السخنة - في السويس مصر

باستجمام هتمتلك شاليه فى بالم بيتش السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

عيش الاستجمام وامتلك شاليه فى بالم بيتش السخنة 125 م تشطيب سوبر لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

172,000 جنيه

8/1/2020
صورة الاعلان: الحق عروض السخنة دلوقتي وامتلك شاليهك والفرش هدية - في السويس مصر

الحق عروض السخنة دلوقتي وامتلك شاليهك والفرش هدية

(للبيع)

- في السويس مصر

دلوقتي الحق عروض السخنة وامتلك شاليهك والفرش هدية من عندنا وكمان هتقدر تروح في اي وقت ف السنة ومن غي.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

120,000 جنيه

8/1/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: استثمر شاليهك في السخنة طول السنة واضمن مكسبك - في السويس مصر

استثمر شاليهك في السخنة طول السنة واضمن مكسبك

(للبيع)

- في السويس مصر

استثمر في لاسيرينا ميني ايجيبت العين السخنة طول ايام واضمن مستقبلك ومستقبل اولادك وجمب كل الخدمات حم.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

105,000 جنيه

8/1/2020
صورة الاعلان: شاليهك في السخنة بأقل مقدم وبالتقسيط المريح - في السويس مصر

شاليهك في السخنة بأقل مقدم وبالتقسيط المريح

(للتقسيط)

- في السويس مصر

شاليهك في السخنة وسط المساحات الخضرا وحمامات السباحة والاكوا بارك وجمب نهر النيل وبرج القاهرة اللي ب.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

103,000 جنيه

8/1/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بالتقسيط المريح في السخنة - في السويس مصر

امتلك شاليهك بالتقسيط المريح في السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك في لاسيرينا ميني ايجيبت العين السخنة واستمتع بالفيو الرائع وبنماذج مصغرة من المعالم الح.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

275,000 جنيه

6/1/2020
صورة الاعلان: لاسيرينا السخنة فرصة مميزة جدا للاستثمار - في السويس مصر

لاسيرينا السخنة فرصة مميزة جدا للاستثمار

(للبيع)

- في السويس مصر

فرصة مميزة جدا جت لحد عندك امتلك واستثمر في لاسيرينا السخنة وزود دخلك وكمان ممكن تصيف في اي وقت في ا.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

122,000 جنيه

6/1/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع في موقع تحفة على البحر مباشرة في السخنة - في السويس مصر

شاليه للبيع في موقع تحفة على البحر مباشرة في السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

شاليه للبيع في موقع تحفة على البحر مباشرة في السخنة المساحة: 135 م الدور: تاني برووف التشطيب: سوبر .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

100 جنيه

6/1/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع بروف ع الاكوا بارك فى السخنة - في السويس مصر

شاليه للبيع بروف ع الاكوا بارك فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليه 100م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +حمام ) بروف ع اجمل اكوا بارك وقري.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

202,000 جنيه

6/1/2020
صورة الاعلان: برفاهية امتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

برفاهية امتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

عيش الرفاهية والجمال وامتلك شاليهك وسط احتياجاتك مطاعم وكافيهات واكوا بارك وحمامات سباحة وملاهى ومول.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

131,000 جنيه

6/1/2020
صورة الاعلان: استمتع باجمل لفة باليخت فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

استمتع باجمل لفة باليخت فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

استمتع باجمل لفة باليخت فى لاسيرينا بالم بيتش وامتلك شاليه 115 م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

166,000 جنيه

5/1/2020
صورة الاعلان: يلا بسرعة تعالى امتلك شاليه بالفرش فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

يلا بسرعة تعالى امتلك شاليه بالفرش فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

بسرعة الحق امتلك شاليه بالفرش فى لاسيرينا بالم بيتش 170م تشطيب سوبر لوكس (4 غرف نوم منهم غرفة ماستر .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

377,000 جنيه

5/1/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager