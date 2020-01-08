ابدا حياتك فى عالم جديد وامتلك شاليه فى السخنة

(للبيع)
|فى عالم جديد هتبدأ حياتك وهتمتلك شاليه قريب من اكوا بارك وحمامات سباحة ومطاعم تشطيب سوبر لوكس 110م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) بمقدم بسيط واقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليه فى عالم جديد فى السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|161,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048196
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