ابدأ مشوار نجاحك وامتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ابدأ مشوار نجاحك وامتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة - في القاهرة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

مشوار نجاحك هيبدا معانا بامتلاك شقتك بالعاصمة الادارية وسط كل الخدمات كافيهات ومطاعم ومولات تجارية ونادى رياضى وصحى وبview مميز ع اجمل البحيرات الصناعية شقتك 195م (3 غرف نوم +ريسبشن +3حمام +مطبخ +تراس ) تشطيب اكسترا لوكس بسعر مميز جدا واقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك عندنا وخلى مشوارك ناجح فى العاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 236,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 12/1/2020
رقم الإعلان: 2048639
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: بأقل سعر في العاصمة شقتك ارضي بحديقة بفيو رائع - في القاهرة مصر

بأقل سعر في العاصمة شقتك ارضي بحديقة بفيو رائع

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك دلوقتي شقتك في العاصمة الادارية الجديدة بأرقي كمبوند green avenue وبأقل سعر في العاصمة وبمقدم .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

185,000 جنيه

12/1/2020
صورة الاعلان: عرررروض باقل الاسعار من شركة زياد الإستثمار العقاري - في القاهرة مصر

عرررروض باقل الاسعار من شركة زياد الإستثمار العقاري

(للبيع)

- في القاهرة مصر

وتقدم اقوى عرووضها بأسعار زمان شقه 145 م عباره عن : ( 3 غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بأرق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

12/1/2020
صورة الاعلان: باقوي عروض بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

باقوي عروض بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بأرقي مناطق #مدينة_الشروق ** المنطقه الثامنه ** شقه 180 م بحريه + مساحة رووف مفتوحة 100م عباره عن :.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

240,000 جنيه

12/1/2020
صورة الاعلان: باقوي عروض بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

باقوي عروض بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بأرقي مناطق #مدينة_الشروق ** المنطقه الثامنه ** شقه 180 م بحريه + مساحة رووف مفتوحة 100م عباره عن :.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

240,000 جنيه

12/1/2020
صورة الاعلان: احجز وحدتك دلوقتي بأكبر كمبوند بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

احجز وحدتك دلوقتي بأكبر كمبوند بالعاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

احجز وحدتك دلوقتي بأكبر كمبوند بالعاصمة الادارية الجديدة وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ومطاعم وكافيها.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

212,000 جنيه

12/1/2020
صورة الاعلان: امتلك شقتك في green avenue بالقرب من النهر الاخضر - في القاهرة مصر

امتلك شقتك في green avenue بالقرب من النهر الاخضر

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك في اكبر كمبوند في العاصمة الادارية green avenue بالقرب من النهر الاخضر وسط مساحات خضرا كب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

194,000 جنيه

12/1/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: انتهز فرصة العمر وامتلك شقتك وسط خدماتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

انتهز فرصة العمر وامتلك شقتك وسط خدماتك فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

فرصة عمرك مستنياك فى العاصمة الادارية وامتلك شقتك على اجمل المساحات الخضراء وبالقرب من بحيرات الصناع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

245,000 جنيه

12/1/2020
صورة الاعلان: عشان تختار لازم تاخد القرار وتمتلك شقتك بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

عشان تختار لازم تاخد القرار وتمتلك شقتك بالعاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

لازم تاخد القرار وتمتلك شقتك بالعاصمة الادارية 155م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

196,000 جنيه

12/1/2020
صورة الاعلان: مدايق وعايز تسكن فى مكان راقى تعالى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

مدايق وعايز تسكن فى مكان راقى تعالى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عايز تسكن فى مكان راقى تعالى العاصمة الادارية وامتلك شقتك تشطيب اكسترا لوكس 187م (3 غرف نوم +ريسبشن .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

232,000 جنيه

11/1/2020
صورة الاعلان: ارسم حياتك وابدا من جديد فى Town Gate - في القاهرة مصر

ارسم حياتك وابدا من جديد فى Town Gate

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ارسم حياتك من جديد وامتلك شقتك فى Town Gate تشطيب اكسترا لوكس 180م (3 غرف نوم +ريسبشن +2 حمام +مطبخ .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

220,000 جنيه

11/1/2020
صورة الاعلان: لو هتقول استثمار عقاري يبقي لازم تستثمر في العاصمة - في القاهرة مصر

لو هتقول استثمار عقاري يبقي لازم تستثمر في العاصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ايوة لازم تستثمر في العاصمة عشان في العاصمة الادارية الجديدة هتلاقي احسن واضمن استثمار ومكسب كبيير ل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

166,000 جنيه

11/1/2020
صورة الاعلان: بمستوي عالي من الرفاهية والامان شقتك في green avenue - في القاهرة مصر

بمستوي عالي من الرفاهية والامان شقتك في green avenue

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

هتمتلك شقتك في اكبر واهدي كمبوند بالعاصمة وهتستمتع بمستوي عالي من الرفاهية والامان وشقتك 168م (3غرفة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

177,000 جنيه

11/1/2020
صورة الاعلان: امتلك في العاصمة الادارية واختار الفيو المفضل ليك - في القاهرة مصر

امتلك في العاصمة الادارية واختار الفيو المفضل ليك

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

اختار الفيو المفضل ليك وامتلك في العاصمة الادارية الجديدة وشقتك 220م (5غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

220,000 جنيه

11/1/2020
صورة الاعلان: باااقل الاسعااار 📍من شركة زياد للاستثمار العقارى - في القاهرة مصر

باااقل الاسعااار 📍من شركة زياد للاستثمار العقارى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بارقى المناطق والاحياء بمدينة الشروق #عروض_الكاش ـ _شقه 145 م بحرية بالمنطقة الاولي بـ 450,000 ج كا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

11/1/2020
صورة الاعلان: فرصة لا تعوض شقتك فى Town Gate بخصم 12% - في القاهرة مصر

فرصة لا تعوض شقتك فى Town Gate بخصم 12%

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك فى Town Gate بمساحة 170 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) تشطيب اكسترا لوكس والحق الفر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

208,000 جنيه

11/1/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager