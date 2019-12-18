ابدأ مشوار نجاحك بأمتلاكك مكتب بالعاصمة

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تفاصيل الإعلان
امتلك مكتبك بالعاصمة الادارية الجديدة بمول sixty وبيطل علي اكبر لاند سكيب وممشي داخلي ويبعد عن البنك المركزي والبورصة بدقيقتين فقط ويقع في الحي المالي امام وزارة المالية مباشرة ومكتبك 50م تشطيب كامل بالتكييفات وبمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد اتصل دلوقتي علي 01279848994 واضمن مستقبلك في العاصمة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 150,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/1/2020
رقم الإعلان: 2048218
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العنوان:

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اتصل

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28/10/2019
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