ابدأ مشوار نجاحك بأمتلاكك مكتب بالعاصمة

(للتقسيط)
|امتلك مكتبك بالعاصمة الادارية الجديدة بمول sixty وبيطل علي اكبر لاند سكيب وممشي داخلي ويبعد عن البنك المركزي والبورصة بدقيقتين فقط ويقع في الحي المالي امام وزارة المالية مباشرة ومكتبك 50م تشطيب كامل بالتكييفات وبمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد اتصل دلوقتي علي 01279848994 واضمن مستقبلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|150,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048218
150,000 جنيه
189,000 جنيه
162,000 جنيه
225,000 جنيه
270,000 جنيه
385,000 جنيه
726,000 جنيه
572,000 جنيه
25,000 جنيه
اتصل
80,000 جنيه
اتصل
2 جنيه
60,000 جنيه
116,000 جنيه