ابدأ مشوار الاستثمار معانا فى Paris Mall

(للبيع)
|مشوار استثمارك هيبدأ معانا بامتلاك مكتبك فى Paris Mall بالتكيفيات وتشطيب كامل مكتبك 32 م قريب من المدينة الرياضية و المدينة الاوليمبية و أطول برج بأفريقيا باكبر عائد استثمارى وباقساط تصل الى 10 سنين بدون فوائد مستنى ايه اتصل ع 01201135481 وابدا مشوارك معانا فى Paris Mall
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|64,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050556
160,000 جنيه
176,000 جنيه
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160,000 جنيه