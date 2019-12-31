ابدأ سنة جديدة وسط المساحات الخضراء فى العاصمة الادارية

سنة جديدة هتبدأها وسط المساحات الخضراء وكريستال لاجون وقريب من حى السفارات ومطاعم وكافيهات ومولات تجارية شقتك 195 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام ) باقل مقدم واقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية