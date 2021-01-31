ابدأ حياة جديدة و امتلك شقة متشطبة بالعاصمة الادارية

(للبيع)
|بتدور ع حياة جديدة وسط خدمات متكاملة تعالى امتلك شقتك متشطبة بالكامل فى كمبوند كابيتال هايتس قريب من ارض المعارض و حى السفارات شقتك 135.5 م ( 3 غرف نوم منهم غرفة ماستر + ريسبشن + 2 حمام + مطبخ ) بالقرب من مول تجارى عشان تعمل شوبينج كل يوم و حمامات سباحة لاولادك و نادى الرياضى وكمان هتلاقى مكان لركن عربيتك بالجراج مجانا كل ده ب185 الف مقدم والباقى بالتقسيط بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 و امتلك شقتك وسط حياة متكاملة فى كابيتال هايتس
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|185,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|31/1/2021
|رقم الإعلان:
|2082185
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