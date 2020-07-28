ابدأ حياة جديدة وامتلك محل في العاصمة الادارية الجديدة

(للبيع)
|ابدأ حياتك من جديد واتلك محل في smart mall بالعاصمة الادارية الجديدة بأقل مقدم وبالتقسيط ع اطول فترة سداد وبدون فوائد والمحل 20م تشطيب كامل بالتكييفات بجانب المحطة المركزية للمونوريل وحي المال والاعمال والشركات الكبرى يلا كلمنا دلوقتي ع 01279848994 او ابعتلنا ع الواتساب واعرف باقي التفاصيل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|180,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/7/2020
|رقم الإعلان:
|2064041
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