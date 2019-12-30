ابدأ السنة الجديدة بشاليه في راس سدر

(للتقسيط)
|امتلك في لاسيرينا باي وابدأ السنة الجديدة وانت ممتلك احلي شاليه في ارقي قرية في راس سدر وجمب كل خدماتك حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت ومطاعم وكافيهات وخدمات تانية كتير وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس وبمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد اتصل علي 01279848994 وامتلك في راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|62,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|31/12/2019
|رقم الإعلان:
|2047205
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