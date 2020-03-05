(للتقسيط)
|ابدأ استثمار جديد بأمتلاكك شقة بالعاصمة الادارية الجديدة واضمن مستقبلك ومستقبل اولادك وشقتك 180م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وخدماتك كلها جمب شقتك من حمامات سباحة ونادي رياضي وجيم وسبا وجاكوزي ومول تجاري وخدمات تانية كتير هتعرفها لما تكلمنا علي 01279848994
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|198,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055113
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