ابدأ استثمار جديد بأمتلاكك شقة بالعاصمة الادارية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ابدأ استثمار جديد بأمتلاكك شقة بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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ابدأ استثمار جديد بأمتلاكك شقة بالعاصمة الادارية الجديدة واضمن مستقبلك ومستقبل اولادك وشقتك 180م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وخدماتك كلها جمب شقتك من حمامات سباحة ونادي رياضي وجيم وسبا وجاكوزي ومول تجاري وخدمات تانية كتير هتعرفها لما تكلمنا علي 01279848994
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 198,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 5/3/2020
رقم الإعلان: 2055113
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3/3/2020
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3/3/2020
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3/3/2020
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شقة بفيلات التجمع الحي الخامس ٢٦٥ م دور اول باسانسير

(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,750,000 جنيه

3/3/2020
صورة الاعلان: شقة ٢٥٠م نص تشطيب علي حديقة اول علوي اسانسير و انتركم - في القاهرة مصر

شقة ٢٥٠م نص تشطيب علي حديقة اول علوي اسانسير و انتركم

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقة ٢٥٠م تقسيم داخلي عملي مكون من ٣ غرف و غرفة معيشة و مطبخ كبير و ٤ ر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500,000 جنيه

3/3/2020
صورة الاعلان: شقه للبيع بالمقطم 200 متر للسكن العائلي المتميز بالهضبه العليا بعد ميدان ال - في القاهرة مصر

شقه للبيع بالمقطم 200 متر للسكن العائلي المتميز بالهضبه العليا بعد ميدان ال

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- في القاهرة مصر

شقه مميزه للصفوه بالمقطم بالهضبه العليا بعد ميدان النافوره وخلف ماكدونالز منطقه الفيلات مساحتها 200 .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,500,000 جنيه

3/3/2020
صورة الاعلان: لهواة السكن الراقي شقه للبيع بأرقي منطقه بمصر الجديده بالقرب من الكليه الحر - في القاهرة مصر

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لهواة التميز شقه رائعه بأشيك منطقه بمصر الجديده بمنطقه الكليه الحربيه مساحتها 170 متر مقسمة الي 3 غر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

16,500,000 جنيه

3/3/2020
صورة الاعلان: لهواة التميز شقه للبيع بمصر الجديده 220 متر بشارع الحجاز علي الفرش مباشره م - في القاهرة مصر

لهواة التميز شقه للبيع بمصر الجديده 220 متر بشارع الحجاز علي الفرش مباشره م

(للبيع)

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بأجمل شوارع مصر الجديده شقه مميزه للبيع مساحتها 220 متر مقسمة الي 4 غرف نوم - ريسبشن كبير - 2 حمام و.
العنوان:

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2,600,000 جنيه

3/3/2020
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