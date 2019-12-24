ابدأ استثمارك وامتلك شقة فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|استثمارك هيبدا معانا فى Town Gate بامتلاك شقتك 187 م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2حمام ) بالقرب من بيوتى سنتر ومطاعم وكافيهات ومدارس والجامعه الروسية بمقدم بسيط وباقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك واستثمر فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|236,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046430
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