ابدأ استثمارك فى مكان مضمون وامتلك محل بسعر شامل التشطيب بالعاصمة الادارية

فى مكان مضمون امتلك محلك متشطب بالكامل بالدورالاول بمنطقة الداون تاون اهم موقع بالعاصمة الادارية محلك 23 م متجهز بالفرش و قريب من الحى الحكومى و فندق الماسة بمقدم بسيط و الباقى باطول فترة سداد تصل الى 9 سنين بدون فوائد مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481 و امتلك محلك بالعاصمة الادارية وابدأ استثمارك بسعر شامل التشطيب و الفرش هدية