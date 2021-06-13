ابدأ استثمارك فى مكان مضمون وامتلك محل بسعر شامل التشطيب بالعاصمة الادارية

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صورة الاعلان: ابدأ استثمارك فى مكان مضمون وامتلك محل بسعر شامل التشطيب بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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فى مكان مضمون امتلك محلك متشطب بالكامل بالدورالاول بمنطقة الداون تاون اهم موقع بالعاصمة الادارية محلك 23 م متجهز بالفرش و قريب من الحى الحكومى و فندق الماسة بمقدم بسيط و الباقى باطول فترة سداد تصل الى 9 سنين بدون فوائد مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481 و امتلك محلك بالعاصمة الادارية وابدأ استثمارك بسعر شامل التشطيب و الفرش هدية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اية
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: باجواد مول- العاصمة الادارية
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 818,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/6/2021
رقم الإعلان: 2096882
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1/4/2021
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30/3/2021
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30/3/2021
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