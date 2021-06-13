ابدأ استثمارك فى مكان مضمون وامتلك محل بسعر شامل التشطيب بالعاصمة الادارية

(للبيع)
|فى مكان مضمون امتلك محلك متشطب بالكامل بالدورالاول بمنطقة الداون تاون اهم موقع بالعاصمة الادارية محلك 23 م متجهز بالفرش و قريب من الحى الحكومى و فندق الماسة بمقدم بسيط و الباقى باطول فترة سداد تصل الى 9 سنين بدون فوائد مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481 و امتلك محلك بالعاصمة الادارية وابدأ استثمارك بسعر شامل التشطيب و الفرش هدية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اية
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|باجواد مول- العاصمة الادارية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|818,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096882
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