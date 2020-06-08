ابدأ استثمارك فى كمبوند متكامل الخدمات فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|ابدأ استثمارك قريب من حى السفارات فى العاصمة الادارية 190 م (3 غرف نوم + ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) وكل الخدمات المتكاملة نادى رياضى وبيوتى سنتر وحمامات سباحة وكافيهات ومول تجارى عشان تعمل شوبينج كل يوم وخدمات تانية كتير بالتقسيط ع 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك لبداية استثمار جديد فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|220,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060561
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