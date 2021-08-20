ابدأ استثمارك بامتلاك شقة متشطبة قريب من المدينة الطبية ف كابيتال هايتس

(للبيع)
|ابدأ استثمارك فى كابيتال هايتس وامتلك شقتك بتشطيب كامل وعيش الرفاهية والجمال وسط كل خدماتك اللى ملهاش مثيل شقتك 104م ( 2 غرفة نوم +ريسبشن + مطبخ +حمام +تراس ) ب383 الف مقدم و الباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد تشطيب سوبر لوكس والجراج واشتراك النادى الرياضى مجانا قريب من حمامات سباحة و منطقة لعب الاطفال و بيوتى سنتر وملاعب تنس كل ده واكتر بكمبوند راقى فى العاصمة الادارية يلا مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481 وامتلك شقتك فى كابيتال هايتس وعيش الرفاهية والجمال مع عيلتك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|كابيتال هايتس- العاصمة الادارية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|383,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102914
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