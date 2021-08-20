ابدأ استثمارك بامتلاك شقة متشطبة قريب من المدينة الطبية ف كابيتال هايتس

ابدأ استثمارك فى كابيتال هايتس وامتلك شقتك بتشطيب كامل وعيش الرفاهية والجمال وسط كل خدماتك اللى ملهاش مثيل شقتك 104م ( 2 غرفة نوم +ريسبشن + مطبخ +حمام +تراس ) ب383 الف مقدم و الباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد تشطيب سوبر لوكس والجراج واشتراك النادى الرياضى مجانا قريب من حمامات سباحة و منطقة لعب الاطفال و بيوتى سنتر وملاعب تنس كل ده واكتر بكمبوند راقى فى العاصمة الادارية يلا مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481 وامتلك شقتك فى كابيتال هايتس وعيش الرفاهية والجمال مع عيلتك