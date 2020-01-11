ابدأ استثمارك الناجح وامتلك مكانك فى باريس ايست مول

(للبيع)
|ابدأ استثمارك الناجح فى اكبر مول بالعاصمة الادارية وامتلك محلك 23 م تشطيب رخام +محارة بالدور الاول قريب من المدينة الرياضية و المدينة الاوليمبية و أطول برج بأفريقيا وقريب من مجمع المطاعم والسينمات باقل مقدم واقساط تصل الى 10 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 واعرف تفاصيل اكتر عن محلك باكبر مول بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|115,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048497
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