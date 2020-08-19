ابدأاستثمار جديد وامتلك محل في العاصمة متشطب بالكامل

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ابدأاستثمار جديد وامتلك محل في العاصمة متشطب بالكامل - في القاهرة مصر

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ابدأ استثمار جديد وامتلك محل التجاري في العاصمة الادارية الجديدة في smart mall والمحل 45م تشطيب كامل بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد ومحلك جمب منطقة الجامعات العالمية والمحطة المركزية للمونوريل وبالقرب من مسجد الفتاح العليم وكنيسة الكاتدرائية يلا كلمنا دلوقتي ع 01279848994 وامتلك في العاصمة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 243,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/8/2020
رقم الإعلان: 2065429
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