ابدأاستثمار جديد وامتلك محل في العاصمة متشطب بالكامل

(للبيع)
|ابدأ استثمار جديد وامتلك محل التجاري في العاصمة الادارية الجديدة في smart mall والمحل 45م تشطيب كامل بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد ومحلك جمب منطقة الجامعات العالمية والمحطة المركزية للمونوريل وبالقرب من مسجد الفتاح العليم وكنيسة الكاتدرائية يلا كلمنا دلوقتي ع 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|243,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065429
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