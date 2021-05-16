ابحث عن وظيفه مدرب كره قدم فى الخليج

(طلب عمل)
|اتمنى فرصه تدريب فى الخليج مدرب اوزمدرب مساعد او مدرب اكاديميات او ناشئين
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كابتن محمد الزغبى
|التليفون:
|01286757400
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|العنوان:
|شارع الترعه شارع صلاح شقوير امام البياره الجديده- المحله الكبرى
الغربية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|16/5/2021
|رقم الإعلان:
|2093976
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