ابحث عن وظيفه مدرب كره قدم فى الخليج

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تفاصيل الإعلان
اتمنى فرصه تدريب فى الخليج مدرب اوزمدرب مساعد او مدرب اكاديميات او ناشئين
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: كابتن محمد الزغبى
التليفون: 01286757400

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العنوان: شارع الترعه شارع صلاح شقوير امام البياره الجديده- المحله الكبرى
الغربية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,000 ريال
تاريخ الإعلان: 16/5/2021
رقم الإعلان: 2093976
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: بتدور ع الرفاهية و الجمال هتلاقيها عندنا فورى فى السخنة

بتدور ع الرفاهية و الجمال هتلاقيها عندنا فورى فى السخنة

(للبيع)

الرفاهية عنوانا فى ماليبو السخنة دلوقتى هتقدر تمتلك شاليه استلام فورى ع اجمل بحر صافى 110 م ( 2 غرفة.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

313,000 جنيه

16/5/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليهك جمب مرسى اليخوت لتستمتع باجمل جولة فى بحر السخنة

امتلك شاليهك جمب مرسى اليخوت لتستمتع باجمل جولة فى بحر السخنة

(للبيع)

استمتع باجمل جولة باليخت كل يوم فى اجمل بحر صافى فى العين السخنة وعيش الرفاهية و الجمال مع عيلتك و ا.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

433,000 جنيه

16/5/2021
صورة الاعلان: مستحضرات وتركيبات طبيه

مستحضرات وتركيبات طبيه

(للبيع)

سيتى فارما للمستحضرات الطبية والتركيبات. اسعار وجوده لاتقبل المنافسه . من المصنع مباشرة . .
العنوان:

الغربية - مصر

15 جنيه

16/5/2021
صورة الاعلان: راقب محلك وانت في بيتك

راقب محلك وانت في بيتك

(للبيع)

أصبح فوائد #كاميرات_المراقبه مهمة بدرجة كبيرة حيث يهتم بها الكثير من الناس لاستخدامها في عملية المرا.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,600 جنيه

16/5/2021
صورة الاعلان: راقب منزلك

راقب منزلك

(للبيع)

عرض العروض من ايادي مصر عرض لمده اسبوع فقط جميع العروض برمجه وتركيب مجانا داخل القاهره والجيزه لو خا.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,300 جنيه

16/5/2021
صورة الاعلان: شقه للبيع حى الواحه مدينه نصر 165 م

شقه للبيع حى الواحه مدينه نصر 165 م

(للبيع)

شقه للبيع حى الواحه مدينه نصر 165 م بمقدم 300 الف السعر 600 الف 01149376567 .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

600,000 جنيه

16/5/2021
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صورة الاعلان: ملابس استعمال حريمى واطفال

ملابس استعمال حريمى واطفال

(للبيع)

يوجد اكثر من ٢٥٠قطعة ملابس اطفالى. اولادى وبناتى من شهور لحد ثلاث سنوات .وايضا مل.
العنوان:

الغربية - مصر

50 جنيه

15/5/2021
صورة الاعلان: شقة سكن مصر للبيع

شقة سكن مصر للبيع

(للبيع)

شقة بمشروع سكن مصر 115 متر مرحلة اولى بجوار الداون تون باكتوبر مدفوع 167000 جنية الاستلام خلال شهرين.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

اتصل

11/5/2021
صورة الاعلان: راقب منزلك

راقب منزلك

(للبيع)

علشان إحنا حاسين بيك وعلشان أمنك أمانة لازم نحفظها وعلشان الثقة شعارنا ايادي مصر يعني اطمن وانت معان.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,550 جنيه

11/5/2021
صورة الاعلان: الترجمة المعتمدة بالدقى

الترجمة المعتمدة بالدقى

(فرصة عمل)

الترجمة التقنية وهذه واحدة من أهم الميزات التي تقدمها جي بي إس؛ وتشمل الترجمة التقنية المتخصصة التي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

11/5/2021
صورة الاعلان: مصنع غذائى على مساحة 11 الف متر

مصنع غذائى على مساحة 11 الف متر

(للبيع)

_ مصنع غذائى على مساحة 11 الف متر مبانى 4000 متر على اعلى مستوى للبيع ببرج العرب الاسكندرية سعر المت.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

11/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب مقيمات جلدية

مطلوب مقيمات جلدية

(فرصة عمل)

لمستشفى بمدينة الرياض بالسعودية مقيمات جلدية ماسـتر حديث ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة ومر.
العنوان:

الجيزة - مصر

200,000 ريال

11/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب استشارى تجميل

مطلوب استشارى تجميل

(فرصة عمل)

لمستشفى كبرى بالريـاض مطلوب استشاريين جراحة تجميل خبرة 5 سنوات بعد الدكتوراه ترسل سيرة ذاتية حديثة .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

11/5/2021
صورة الاعلان: بالقرب من منطقة القصور وبدون نسبة تحميل امتلك شقتك بالعاصمة الادارية

بالقرب من منطقة القصور وبدون نسبة تحميل امتلك شقتك بالعاصمة الادارية

(للتقسيط)

ما تدورش كتير وامتلك شقتك فى كابيتال هايتس 2 بمساحة صافية بدون نسبة تحميل و قريب من منطقة القصور يعن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

216,000 جنيه

11/5/2021
صورة الاعلان: ب69 الف مقدم امتلك شقة متشطبة بالجراج فى كابيتال هايتس

ب69 الف مقدم امتلك شقة متشطبة بالجراج فى كابيتال هايتس

(للبيع)

باقل مقدم هتمتلك شقة متشطبة بالكامل فى العاصمة الادارية بسعر متر شامل الجراج ونادى رياضى متكامل شق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

69,000 جنيه

11/5/2021
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