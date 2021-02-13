ابحث عن عمل في مجال الترصيص الصحي

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المغرب (سوس ـ ماسة درعة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
الحسن من مدينة ورزازات حاليا في الدار البيضاء أبحث عن فرصة عمل ففي الترصيص الصحي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الحسن أيت عبيد
التليفون: 0658140973

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: سيدي مومن- الدار البيضاء
سوس ـ ماسة درعة -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 15/2/2021
رقم الإعلان: 2083912
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب طباخ اسماك للسعودية الراتب 2500

مطلوب طباخ اسماك للسعودية الراتب 2500

(فرصة عمل)

نقدم لكم أنفسنا نحن شركة ماستر كونتاكت مقرنا بالمغرب الدار البيضاء و هدفنا مساعدتكم في إيجاد فرص الش.
القسم: 

2,500 ريال

13/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب طباخ اسماك للسعودية الراتب 2500

مطلوب طباخ اسماك للسعودية الراتب 2500

(فرصة عمل)

مطلوب طباخ اسماك للسعودية الراتب 2500.
القسم: 

2,500 ريال

12/2/2021
صورة الاعلان: شقة للبيع بمارتل تطوان

شقة للبيع بمارتل تطوان

(للبيع)

شقق قريبة من البحر محفظة بمدينة مرتل للمزيد من المعلومات المرجو الاتصال بالرقم الهاتف مباشرة أو عبر .
القسم: 

-560,000 درهم

12/2/2021
صورة الاعلان: مكتب الوافي للخدمات العامة يعلن عن توفير العاملات من المغرب

مكتب الوافي للخدمات العامة يعلن عن توفير العاملات من المغرب

(طلب عمل)

مكتب الوافي للخدمات العامة يعلن عن توفيره لعمال وعاملات للملكة العربية السعودية وباقي دول الخليج الع.

4,000 ريال

11/2/2021
صورة الاعلان: مكتب الوافي للخدمات العامة يعلن عن توفير العاملات من المغرب

مكتب الوافي للخدمات العامة يعلن عن توفير العاملات من المغرب

(طلب عمل)

السلام عليكم ورحمة الله تعبت من المشاوير على مكاتب الاستقدام زرت مكاتب كثيرة وماشعرت بالارتياح مست.

4,000 ريال

11/2/2021
صورة الاعلان: معلمين جبص و نجارة ورخام والومنيوم

معلمين جبص و نجارة ورخام والومنيوم

(فرصة عمل)

متوفر من المغرب على مجموعة حرفيين في التخصصات الاتية: جبص بورد، وديكور. الومنيوم مطابخ وابواب، وشباب.

2,500 ريال

7/2/2021
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صورة الاعلان: مطلوب طباخات دوات خبرة عالية في مجال الطبخ بالاضافة الى عاملات نظافة

مطلوب طباخات دوات خبرة عالية في مجال الطبخ بالاضافة الى عاملات نظافة

(فرصة عمل)

مطلوب طباخات دوات خبرة عالية في مجال الطبخ بالاضافة الى عاملات نظافة للعمل بدولة الامارات بالنسبة .
القسم: 

2,500 درهم اماراتي

5/2/2021
صورة الاعلان: ابحث عن عمل

1 درهم

4/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب للعمل في الامارات طباخات دوات خبرة عالية في مجال الطبخ .

مطلوب للعمل في الامارات طباخات دوات خبرة عالية في مجال الطبخ .

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل في الامارات طباخات دوات خبرة عالية في مجال الطبخ . الراتب حسب الخبرة.
القسم: 

اتصل

4/2/2021
صورة الاعلان: شقة للبيع بمارتل تطوان

شقة للبيع بمارتل تطوان

(للبيع)

شقة رائعة بمارتل تطوان مطلة على البحر وقريبة منه لمن يهمه الامر المرجو الاتصال بالرقم 0696306199 مبا.
القسم: 

780,000 درهم

30/1/2021
صورة الاعلان: فرصة عمل

فرصة عمل

(فرصة عمل)

طلوب معلمين بريستا للعمل بأفخم كافي شوب VIP بسلطنة عمان الامتيازات : السكن و المواصلات و التغطية ا.
القسم: 

اتصل

29/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب سائقين لركن السيارات

مطلوب سائقين لركن السيارات

(فرصة عمل)

علن شركة جاسم للتوظيف عن عرض سائقين ركن السيارات بدولة قطر بأفخم الفنادق والمولات والمستشفيات الحكوم.
القسم: 

اتصل

29/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب سائقين لركن السيارات

مطلوب سائقين لركن السيارات

(فرصة عمل)

علن شركة جاسم للتوظيف عن عرض سائقين ركن السيارات بدولة قطر بأفخم الفنادق والمولات والمستشفيات الحكوم.
القسم: 

اتصل

29/1/2021
صورة الاعلان: tout le travaille marocaine a votre service

tout le travaille marocaine a votre service

(فرصة عمل)

aster contact company est une société de recrutement de profils tel que : Femme de ménage, Baby Sitt.

اتصل

23/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب معلمين شاورما عدد 4 الراتب 2500 ريال سعودي

مطلوب معلمين شاورما عدد 4 الراتب 2500 ريال سعودي

(فرصة عمل)

مطلوب معلمين شاورما عدد 4 الراتب 2500 ريال سعودي.
القسم: 

2,500 ريال

22/1/2021
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