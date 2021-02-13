ابحث عن عمل في مجال الترصيص الصحي

(فرصة عمل)
|الحسن من مدينة ورزازات حاليا في الدار البيضاء أبحث عن فرصة عمل ففي الترصيص الصحي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الحسن أيت عبيد
|التليفون:
|0658140973
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|العنوان:
|سيدي مومن- الدار البيضاء
سوس ـ ماسة درعة - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|15/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083912
2,500 ريال
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