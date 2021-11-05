ابحث عن عمل في اصلاح هياكل السيارات خبرة اكتر من 24 سنة

(طلب عمل)
|Hello, how are you? I am Nabil from Morocco. I work in the repair of car bodies. I have more than 24 years of experience. I am looking for a job opportunity
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Chbani Nabil
|التليفون:
|0667345510
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|العنوان:
|فاس المدينة, فاس واد فاس- فاس
فاس بولمان - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 يورو
|تاريخ الإعلان:
|7/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110232
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