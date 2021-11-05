ابحث عن عمل في اصلاح هياكل السيارات خبرة اكتر من 24 سنة

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المغرب (فاس بولمان) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
Hello, how are you? I am Nabil from Morocco. I work in the repair of car bodies. I have more than 24 years of experience. I am looking for a job opportunity
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Chbani Nabil
التليفون: 0667345510

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العنوان: فاس المدينة, فاس واد فاس- فاس
فاس بولمان -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 يورو
تاريخ الإعلان: 7/11/2021
رقم الإعلان: 2110232
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