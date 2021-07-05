ابحث عن عمل متفرغ / حاصل على مؤهل متوسط مطيع / لا اتدخل فى اى شئ لا يخصنى سنى 48 متزوج وبمفردى ابجث عن اى عمل نطيف او حارس فيلا او توصيل طلبات للسكن سواء كان رجل اعمال او سيدة اعمال للتواصل / يوسف 01158498524 01112427172