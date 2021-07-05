(طلب عمل)
|ابحث عن عمل متفرغ / حاصل على مؤهل متوسط مطيع / لا اتدخل فى اى شئ لا يخصنى سنى 48 متزوج وبمفردى ابجث عن اى عمل نطيف او حارس فيلا او توصيل طلبات للسكن سواء كان رجل اعمال او سيدة اعمال للتواصل / يوسف 01158498524 01112427172
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|يوسف
|التليفون:
|01158498524 / 01112427172
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|المنيا- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099357
1 جنيه
2,000 جنيه
اتصل
3,250 جنيه
2,500 جنيه
3,250 جنيه
2,000 جنيه
3,000 جنيه
2,000 جنيه
2,500 جنيه
2,500 جنيه
3,250 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,200 جنيه