ابحث عن عمل

(طلب عمل)
|باحث دراسات عليا ماجستير اقتصاد, حاصل على بكالوريوس اقتصاد تقدير عام امتياز, ابحث عن فرصة عمل في المجال المالي. لدي خبرات متعددة في التحليل المالي والاقتصادي, دراسات الجدوى المالية والاقتصادية, المحاسبة, إدارة الأعمال
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد محمد الطيب فاروق
|التليفون:
|01020627371
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|العنوان:
|الهرم- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|6/1/2021
|رقم الإعلان:
|2078876
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