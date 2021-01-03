ابحث عن عمل

باحث دراسات عليا ماجستير اقتصاد, حاصل على بكالوريوس اقتصاد تقدير عام امتياز, ابحث عن فرصة عمل في المجال المالي. لدي خبرات متعددة في التحليل المالي والاقتصادي, دراسات الجدوى المالية والاقتصادية, المحاسبة, إدارة الأعمال