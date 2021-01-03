ابحث عن عمل

(طلب عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
باحث دراسات عليا ماجستير اقتصاد, حاصل على بكالوريوس اقتصاد تقدير عام امتياز, ابحث عن فرصة عمل في المجال المالي. لدي خبرات متعددة في التحليل المالي والاقتصادي, دراسات الجدوى المالية والاقتصادية, المحاسبة, إدارة الأعمال
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: احمد محمد الطيب فاروق
التليفون: 01020627371

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الهرم- الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 6/1/2021
رقم الإعلان: 2078876
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات التجارة والمقاولات بالسعوديه ( الدمام ) : محاسب بالشروط الأتيه : *بكالريوس تجارة.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى مطاعم البرجر فى السعوديه ( الرياض ) : *محاسب عام : خبرة سنه او اتنين حد اقصى ( دفعه 2.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

31/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى المطاعم العالميه بالسعوديه ( الرياض ) : مدير مالى وادارى بالشروط الأتيه فقط : *خبرة لا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى الفنادق بالسعوديه ( جده – الدمام – الرياض ) :*محاسب فرع – محاسب عام بالشروط الأتيه : ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى الفنادق بالسعوديه ( جده – الدمام – الرياض ) : - في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى الفنادق بالسعوديه ( جده – الدمام – الرياض ) :

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى الفنادق بالسعوديه ( جده – الدمام – الرياض ) : برجاء قراءة الشروط والالتزام بها جيدا : .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب 2 محاسب بجواز سائق - في الجيزة مصر

مطلوب 2 محاسب بجواز سائق

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 محاسب خبرة لا تقل عن 3 سنوات بجواز جاهز بمهنه عامل راتب 25.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/12/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الحاسب الالى فى السعوديه ( جده ) : محاسب بالشروط الأتيه : بكالريوس تجارة – شعبه .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب محاسب عام لشركة خرسانة جاهزة بالرياض - في الجيزة مصر

مطلوب محاسب عام لشركة خرسانة جاهزة بالرياض

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

لشركة خرسانة جاهزة بالرياض محا سـب عام خبرة لاتقل عن 5 سنوات فى مجال المحاسبة أن يكون خريج كلية تجار.
العنوان:

الجيزة - مصر

700 ريال

22/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب 2 محاسب لمؤسسة تجارية - في الجيزة مصر

مطلوب 2 محاسب لمؤسسة تجارية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 محاسب خبرة لا تقل عن 3 سنوات للعمل لدي مؤسسة تجارية بالري.
العنوان:

الجيزة - مصر

3,000 ريال

20/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب محاسب خبره بالمقولات - في الجيزة مصر

مطلوب محاسب خبره بالمقولات

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 محاسب خبرة لا تقل عن 5 سنوات متواصلة للعمل لدي مؤسسة مقولا.
العنوان:

الجيزة - مصر

3,000 ريال

12/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب مدير مالى لمستشفى بالطائف - في الجيزة مصر

مطلوب مدير مالى لمستشفى بالطائف

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب مدير مالى طبى للعمل بالطائف بالسعودية خبرة لاتقل عن (15) سـنة ويكون سبق له العمل باحدى المستشف.
العنوان:

الجيزة - مصر

100 ريال

2/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى مكاتب الاستشارات الضريبيه فى السعوديه ( القصيم ) : - في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى مكاتب الاستشارات الضريبيه فى السعوديه ( القصيم ) :

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى مكاتب الاستشارات الضريبيه فى السعوديه ( القصيم ) : محاسب خبرة بالضرائب فى مكاتب ضرائب م.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/11/2020
صورة الاعلان: لكبرى شركات التجارية بالمملكة العربية السعودية -القصيم :: ::{{● رئيس حسابات - في الجيزة مصر

لكبرى شركات التجارية بالمملكة العربية السعودية -القصيم :: ::{{● رئيس حسابات

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

لكبرى شركات التجارية بالمملكة العربية السعودية -القصيم :: ::{{● رئيس حسابات ●}}:: - خبره.
العنوان:

الجيزة - مصر

11 ريال

29/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى الشركات بالسعوديه ( جده – أبها ) : محلل بيانات خبرة بالشروط الاتيه : *خبرة لا تقل عن 5.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الدواجن بالسعوديه ( الدمام ) : *مدير حسابات خبرة بالشروط الاتيه : &خبرة لا تقل ع.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,000 ريال

28/11/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager