ابحث عن شقتك وانت قاعد بمكانك فى العاصمة الادارية

شقتك جاتلك لحد عندك فى العاصمة الادارية تشطيب اكسترا لوكس 220م (3 غرف نوم منهم غرفة ماستر +ريسبشن +مطبخ +3 حمام ) ع بعد دقائق من فندق الماسة وارض المعارض ومستشفيات وملاهى ومولات عشان تعمل شوبينج كل يوم باقل مقدم واقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك بالعاصمة الادارية وانت فى مكانك