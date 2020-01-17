ابحث عنرعمل سائق خاص لدي اسرة

(طلب عمل)
|ابحث عن عمل سائق خاص لاسرة ومعي رخصة مهنية تانية غير مدخن العمر48عام حاصل علي دبلومة ماجستير ادارة اعمال متزوج وعايز احسن دخلي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابوماجد
|التليفون:
|00201019710197
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|العنوان:
|ابوصوير- ابوصوير
الإسماعيلية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|17/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049297
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