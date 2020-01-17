ابحث عنرعمل سائق خاص لدي اسرة

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تفاصيل الإعلان
ابحث عن عمل سائق خاص لاسرة ومعي رخصة مهنية تانية غير مدخن العمر48عام حاصل علي دبلومة ماجستير ادارة اعمال متزوج وعايز احسن دخلي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ابوماجد
التليفون: 00201019710197

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العنوان: ابوصوير- ابوصوير
الإسماعيلية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 17/1/2020
رقم الإعلان: 2049297
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: احجز شقتك في ارقى المناطق على العيسوى مباشره

احجز شقتك في ارقى المناطق على العيسوى مباشره

(للبيع)

بسم الله الرحمن الرحيم كود (5041) احجز شقتك في ارقى المناطق على العيسوى مباشره يعنى اسكن وصيف واستثم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

700,000 جنيه

17/1/2020
صورة الاعلان: لعشاق الفخامة امتلك شقتك فى Town Gate بالعاصمة الادارية

لعشاق الفخامة امتلك شقتك فى Town Gate بالعاصمة الادارية

(للبيع)

امتلك شقتك فى العاصمة الادارية الجديدة 170م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام +تراس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

321,000 جنيه

17/1/2020
صورة الاعلان: بسعر مناسب هتمتلك شقتك بموقع مميز فى Town Gate

بسعر مناسب هتمتلك شقتك بموقع مميز فى Town Gate

(للبيع)

تحب تسكن فى شقة مميزة وبسعر مناسب تعالى العاصمة الادارية شقتك 190 م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف نوم منه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

221,000 جنيه

17/1/2020
صورة الاعلان: مهما كان الحلم بعيد حقق حلمك وامتلك شقة فى Town Gate

مهما كان الحلم بعيد حقق حلمك وامتلك شقة فى Town Gate

(للتقسيط)

حلمك مش بعيد عندنا فى Town Gateامتلك شقتك 220 م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف نوم منهم غرفة ماستر +مطبخ +.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

245,000 جنيه

17/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب فورا لشركه عقاريه كبري بمدينه نصر

مطلوب فورا لشركه عقاريه كبري بمدينه نصر

(فرصة عمل)

مطلوب فورا لشركه عقاريه كبري بمدينه نصر سكرتاريه علي درايه بمواقع التواصل الاجتماعي والتسويق الاليكت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

17/1/2020
صورة الاعلان: لكبرى الشركات بالمملكة العربية السعودية لفروعها . الرياض/جدة :- مطلوب فور

لكبرى الشركات بالمملكة العربية السعودية لفروعها . الرياض/جدة :- مطلوب فور

(فرصة عمل)

لكبرى الشركات بالمملكة العربية السعودية لفروعها . الرياض/جدة :- مطلوب فوراً:- {{● مسوق خبره.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

17/1/2020
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صورة الاعلان: مطلوب مسئول حركة نقل لشركة مقاولات بالسعودية

مطلوب مسئول حركة نقل لشركة مقاولات بالسعودية

(فرصة عمل)

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى شركات المقاولات بالسعودية :- مطلوب فوراً:- ::{{● مسئو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/1/2020
صورة الاعلان: عاجل للسعودية مطلوب لكبري المجموعات القابضه في جده في مجال المواد الغذائيه

عاجل للسعودية مطلوب لكبري المجموعات القابضه في جده في مجال المواد الغذائيه

(فرصة عمل)

عاجل للسعودية مطلوب لكبري المجموعات القابضه في جده في مجال المواد الغذائيه مندوبين مبيعات خبره لا تق.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

17/1/2020
صورة الاعلان: قطع غيار مصانع الاعلاف

قطع غيار مصانع الاعلاف

(للبيع)

#عندنا_وبس_نحطم_اسعار_قطع_الغيار #قطع_غيار_مصنعك_باقل_الاسعار لان مصنعك يستحق افضل قطع الغيار والتى .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

857 جنيه

17/1/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بالعين السخنة بدون فوائد وبالتقسيط المريح

امتلك شاليهك بالعين السخنة بدون فوائد وبالتقسيط المريح

(للبيع)

امتلك شاليهك بالعين السخنة واستمتع بڨيو الاهرامات وابو الهول والقلعة ونهر النيل وغيرهم كتير وه.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

96,000 جنيه

17/1/2020
صورة الاعلان: شاليهك في لاسيرينا السخنة بالرووف وهتشوف احلي ڨيو

شاليهك في لاسيرينا السخنة بالرووف وهتشوف احلي ڨيو

(للتقسيط)

امتلك شاليهك بالرووف بأحلي فيو في لاسيرينا السخنة بمساحة 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تش.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

111,000 جنيه

17/1/2020
صورة الاعلان: علي اجمل ڨيو في راس سدر شاليهك برووف خاص

علي اجمل ڨيو في راس سدر شاليهك برووف خاص

(للبيع)

علي اجمل ڨيو في راس سدر امتلك شاليهك برووف خاص وشوف البحر من شاليهك واستمتع بأحلي الالعاب التر.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

17/1/2020
صورة الاعلان: شاليهك بالتقسيط المريح وبدون فوائد في راس سدر

شاليهك بالتقسيط المريح وبدون فوائد في راس سدر

(للتقسيط)

امتلك شاليهك علي البحر والاكوا بارك واستمتع بأحلي صيد واحلي رحلات باليخت واستمتع بخدمات القرية حماما.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

69,000 جنيه

17/1/2020
صورة الاعلان: _مصنع ايجار مساحة 4300 متر مبنى جمالون 1000

_مصنع ايجار مساحة 4300 متر مبنى جمالون 1000

(للإيجار)

_مصنع ايجار مساحة 4300 متر مبنى جمالون 1000 ببرج العرب مطلوب 35 الف للتواصل : 01001910248 0122334223.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

17/1/2020
صورة الاعلان: بموقع مميز هتمتلك مطعمك فى Paris Mall

بموقع مميز هتمتلك مطعمك فى Paris Mall

(للبيع)

امتلك مطعمك اللى بتحلم بيه فى Paris Mall قريب من الجامعة الكندية والحى الحكومى وأميز تقاطع مابين محو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

285,000 جنيه

17/1/2020
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