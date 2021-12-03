ابحت عن وضيفة مربية حاصلة على دبلوم مربية معتمد دوليا وشهادة المونتيسوري وش

(طلب عمل)
|مربية حاصله على دبلوم مربية معتمد دوليا وشهادة المونتيسوري وشهادة اطفال التوحد وشهادة علم نفس الطفل والا سعافات الاولية اتمنى قبولكم وسوف اكون عند حسن ضنكم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عايشة بوهكو
|التليفون:
|0643178967
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|العنوان:
|زنقة زنقة 3 رقم الدار 12 كلميم- كلميم
العيون بوجدور - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|5/12/2021
|رقم الإعلان:
|2113824
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2,300 درهم
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3,000 درهم
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